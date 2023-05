Barszcz ukraiński, horilka i kiszone arbuzy. Kuchnia ukraińska to bogactwo smaków. Zobacz, co jadają nasi wschodni sąsiedzi

Barszcz i pierogi to podstawa ukraińskiej kuchni!

Dania, które najbardziej kojarzą nam się z kuchnią ukraińską to oczywiście barszcz ukraiński oraz pierogi ruskie (często teraz nazywane ukraińskimi). Co takiego niezwykłego jest w tych potrawach i czym różnią się one od tych przygotowywanych przez Polaków?

- Barszcz ukraiński jest przede wszystkim słodszy niż polska potrawa o tej samej nazwie – mówi dr Ihor Lylo, historyk, kulturoznawca i specjalista od food studies z Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie. – Podczas gdy Polacy wybierają bardziej kwaśne smaki, Ukraińcy wolą te słodkie. Co więcej, barszcz ukraiński po ugotowaniu powinien spędzić 2-3 dni w lodówce. Właśnie wtedy jest najlepszy – wyjaśnia.

Choć na terenie Ukrainy istnieje przynajmniej kilkanaście odmian barszczu, to jest to potrawa, która jednoczy cały kraj.