Pomysł na nietypowy obiad. Piróg biłgorajski - na bazie kaszy gryczanej, ziemniaków, twarogu, jajek oraz śmietany [PRZEPIS]

Jeżeli szukacie nietypowym przepisów na pyszne dania, piróg biłgorajski jest dla Was! Zwany jest także pirogiem gryczanym lub krupniakiem. Pieróg Biłgorajski wyglądem przypomina pasztet. W 2005 roku został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Pieróg biłgorajski wypieka się bez skórki – zwany jest wtedy „łysym” oraz w drożdżowej skórce. Niektórzy porównują go do słonego ciasta lub babki ziemniaczanej, ma on jednak inny zupełnie specyficzny smak. Wspaniale smakuje podawany z mlekiem.