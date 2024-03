Kuchnia azjatycka. TOP 12 egzotycznych dań, które przygotujesz w domu [PRZEPISY]

W tym roku Chiński Nowy Rok rozpocznie się 10 lutego. To świetna okazja do tego, aby bliżej przyjrzeć się nie tylko kuchni chińskiej, ale kuchniom całej Azji. Znakomici szefowie kuchni z De Care, przygotowali specjalne przepisy, które łączą oryginalną kuchnię chińską z dostępnymi na naszym rynku produktami. Przepisy stworzone są tak, aby w prosty sposób każdy z nas mógł cieszyć się smakami Azji. Teraz to naprawdę łatwe i przyjemne.