Kuchnia tajska - wypróbuj 5 przepisów z ogólnodostępnymi składnikami. Wśród nich czerwone curry z kurczakiem i marchewką

Kuchnia tajlandzka jest prawdziwym klejnotem Azji, a jej popularność nieustannie rośnie na całym świecie. I mimo, że nie mamy dostępu do wszystkich typowych dla niej składników, to z powodzeniem możemy odkrywać i cieszyć się smakami inspirowanymi Tajlandią, korzystając z bogactwa naszych warzyw – jak marchewka, kalarepa czy cebula – i innych, łatwo dostępnych na rynku produktów, jak świeża mięta i kolendra czy wyśmienita polska wieprzowina.

Kiedy myślimy o kuchni tajlandzkiej, prawdopodobnie nasza uwaga wędruje w kierunku smaku słodko-kwaśnego, pikantnego curry, czy aromatycznej trawy cytrynowej. Tymczasem, gdyby zapytać rodowitych Tajlandczyków, jakie danie ichniejszej kuchni jest najbardziej popularne, odpowiedzi znacznie by się różniły! Z czego to wynika? Tajlandia jest krajem o niezwykle zróżnicowanej kuchni regionalnej. Co ciekawe, popularność potraw może się zmieniać nie tylko w zależności od regionu, ale także od pory roku czy dostępności składników. Wyruszmy więc w kulinarną podróż po tajlandzkiej kuchni.

Różne oblicza kulinarne Tajlandii

W północnych regionach Tajlandii, jak Chiang Mai, popularne są dania takie jak khao soi, czyli aromatyczna zupa z makaronem jajecznym, oraz larb – pikantna sałatka z dowolnego mięsa mielonego, smażonego na suchej patelni. To region, gdzie używa się sporo ziół i przypraw, a jedzenie jest często pikantne i aromatyczne.

Z kolei na południu kraju, na przykład na wyspie Phuket, przeważają dania z ryb i owoców morza, a jednym z najczęściej spotykanych jest tom yam kung, czyli pikantna zupa z krewetkami. Tamtejsza kuchnia słynie z bogactwa smaków i wpływów malajskich oraz indyjskich. W okolicach Bangkoku popularne są dania uliczne, takie jak pad thai, czyli smażony makaron z krewetkami, czy moo pad krapow – smażona wieprzowina z bazylią. To miejsce, gdzie można delektować się różnorodnością smaków na każdym kroku. Fot. Freepik.com W centralnej Tajlandii, w okolicach Bangkoku, popularne są dania uliczne, takie jak pad thai, czyli smażony makaron z krewetkami, czy moo pad krapow – smażona wieprzowina z bazylią. To miejsce, gdzie można delektować się różnorodnością smaków na każdym kroku. Jednak bez względu na region, z którego pochodzą, wszystkich Tajlandczyków łączy jedno – miłość do aromatycznych i pikantnych przypraw oraz świeżych składników.

Odkryj magię tajskich smaków we własnej kuchni

Kuchnia tajlandzka jest prawdziwym klejnotem Azji, a jej popularność nieustannie rośnie na całym świecie. I mimo, że nie mamy dostępu do wszystkich typowych dla niej składników, to z powodzeniem możemy odkrywać i cieszyć się smakami inspirowanymi Tajlandią, korzystając z bogactwa naszych warzyw – jak marchewka, kalarepa czy cebula – i innych, łatwo dostępnych na rynku produktów, jak świeża mięta i kolendra czy wyśmienita polska wieprzowina.

Na przykład, jeśli nie możemy znaleźć świeżej trawy cytrynowej (chociaż jest już coraz bardziej dostępna na rynku), możemy zastąpić ją skórką z cytryny lub limonki.

Warto także eksperymentować z przyprawami, takimi jak curry, chili, czy imbir, które są powszechnie dostępne i mogą nadać naszym potrawom tajski akcent. Kuchnia tajska jest elastyczna i otwarta na różnorodność, więc nie bójmy się odważnych kombinacji smaków.

Są jednak takie składniki, których nie da się zastąpić niczym innym, ale można je kupić w Polsce.

– Należy do nich np. tajska bazylia, o wyczuwalnym, anyżowym aromacie. – zdradza tajski szef kuchni marki House of Asia, Ponghtep Aroonsang. – Tym, co ją wyróżnia, jest intensywny smak i zapach, przywodzący na myśl mieszankę cynamonu, goździków i liści laurowych. Jest to zdecydowanie bardziej pikantna i aromatyczna odmiana bazylii niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni – wyjaśnia.

Właśnie ta konkretna bazylia jest nieodzownym składnikiem wielu popularnych tajlandzkich dań, takich jak pad krapow czy green curry. To ona nadaje im ten niezapomniany smak i aromat, który przenosi nas myślami prosto na tajlandzki targ, gdzie uliczni kucharze przygotowują pyszne potrawy na oczach gości.

– Nie zapominajmy również o technikach gotowania, takich jak smażenie, duszenie czy gotowanie na parze, które są powszechnie stosowane w tajlandzkiej kuchni. To właśnie one często nadają potrawom ich charakterystyczną teksturę i smak – przypomina Ponghtep Aroonsang tajski szef kuchni.

Czerpmy zatem inspirację z aromatycznej, tajlandzkiej kuchni. Pod artykułem zamieszczamy 5 prostych przepisów na dania, które pozwolą nam jej posmakować. To świetny sposób na podróż kulinarną bez wychodzenia z domu i dowód na to, że smaki świata są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Czerwone curry z kurczakiem i marchewką

Czerwone curry z kurczakiem i marchewką. Ilość porcji: 2

Czas: 45 minut

Poziom ostrości: 2 Składniki: 200 g ryżu jaśminowego Lotus Rice

80 g pasty curry czerwonej Kanokwan

400 ml mleczka kokosowego 23-26% Kara

1 łyżka pasty z czosnku House of Asia lub 2-3 ząbki drobno posiekanego czosnku

2 łyżki sosu rybnego House of Asia

2 łyżki soku z limonki House of Asia

500 g piersi z kurczaka pokrojonej w grubszą kostkę

3-4 marchewki pokrojone w kostkę

2 cebule pokrojone w kostkę

1 łyżka posiekanej kolendry

3 łyżki oleju

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Wymieszaj jedną łyżkę pasty curry z jedną łyżką oleju i zamarynuj kurczaka.

Na zimną patelnię wlej olej oraz pozostałą pastę curry i podgrzewaj, aż pasta nabierze aromatu, potem dodaj marchewki, pastę z czosnku oraz cebulę i smaż 3-4 minuty. Następnie wlej mleczko kokosowe i doprowadź do wrzenia. Dodaj kurczaka i gotuj do miękkości około 10-15 minut. Pod koniec dopraw sosem rybnym i sokiem z limonki.

Gotowe danie podawaj ze świeżą kolendrą oraz ryżem jaśminowym.

Sałatka z kalarepy a’la papaya salad

Sałatka z kalarepy a’la papaya salad. Ilość porcji: 2

Czas: 20 min

Poziom ostrości: 2 Składniki: 2 łyżeczki pasty z imbiru House of Asia lub 2 cm korzenia imbiru drobno posiekanego

2 łyżeczki pasty z chili House of Asia lub 1 świeża papryczka drobno posiekana

6-8 pomidorków cherry przekrojonych na pół

1 średniej wielkości kalarepa pokrojona w zapałki

50 g blanszowanej fasolki szparagowej

2 łyżeczki prażonych orzeszków ziemnych

1 pęczek drobno posiekanej kolendry Sos: 2 łyżki sosu rybnego House of Asia

4 łyżki soku z limonki House of Asia

1 łyżka cukru

Sposób przygotowania:

Wymieszaj ze sobą składniki sosu.

Do miski lub moździerza przełóż pastę z chili, pastę z imbiru, orzeszki, fasolkę, kalarepę i całość utrzyj, następnie dodaj pomidorki i wymieszaj z wcześniej przygotowanym sosem.

Sałatkę podawaj ze świeżą kolendrą.

Sałatka Laab Kai – orzeźwiająca sałatka z mielonym mięsem kurczaka

Sałatka Laab Kai – orzeźwiająca sałatka z mielonym mięsem kurczaka. Ilość porcji: 4

Czas: 30 min

Poziom ostrości: 2 Składniki: 1 zielona cykoria

2 zmielone piersi z kurczaka

4-5 szalotek pokrojonych w cienkie piórka

3 łyżki posiekanej kolendry

3 łyżki posiekanej mięty

3 gałązki zielonej dymki pokrojonej w 3 cm słupki

1 pęczek grubego szczypioru drobno pokrojonego

1 łyżeczka soli Sos: 1 łyżka sosu rybnego House of Asia

60 ml soku z limonki House of Asia

½ łyżeczki chili w płatkach

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj ze sobą składniki sosu i połącz z kolendrą, miętą i dymką.

Do woka wlej wodę, posól, doprowadź do wrzenia, dodaj kurczaka i gotuj na średnim ogniu, aż mięso stanie się białe. Następnie mięso odsącz z nadmiaru wody na sitku, przełóż do miski z sosem i ziołami, dodaj szalotki i całość wymieszaj.

Sałatkę podawaj na liściach cykorii i posyp szczypiorem.

Pad Thai z krewetkami

Pad Thai z krewetkami.

Ilość porcji: 2

Czas: 10 minut

Poziom ostrości: 1 Składniki: 100 g bezglutenowego makaronu ryżowego 5mm House of Asia

1 łyżeczka pasty z czosnku House of Asia lub 2 ząbki posiekanego drobno czosnku

2 łyżki sosu rybnego House of Asia

70 g pasty Pad Thai Kanokwan

6 obranych i oczyszczonych krewetek 16/20

1 cebula pokrojona w kostkę

2 jajka

3 łyżki oleju

50 g kiełków fasoli mung

1/2 limonki

1/2 łyżeczki płatków chili

olej do smażenia

4 łyżki zielonej dymki pokrojonej w 3 cm słupki

2 łyżki posiekanych orzeszków ziemnych

Sposób przygotowania:

Makaron namocz w zimnej wodzie i odstaw na 30 minut.

Do rozgrzanego woka wlej olej, podsmaż krewetki przez minutę, następnie wyjmij i odstaw na bok. Podsmaż cebulę z czosnkiem przez kolejną minutę

Do woka wbij jajka, poczekaj, aż się zetną, następnie dodaj namoczony wcześniej makaron i całość wymieszaj z pastą pad thai. Dodaj usmażone wcześniej krewetki, dymkę oraz kiełki i dopraw sosem rybnym. Jeśli makaron będzie zbyt twardy, dolej wrzącej wody. Na koniec posyp orzeszkami oraz płatkami chili, skrop sokiem z limonki.

TIP: Krewetki w daniu możesz śmiało zastąpić piersią z kurczaka pokrojoną w cienkie paski.

Wieprzowina holy basil

Wieprzowina holy basil. Ilość porcji: 4

Czas: 15 minut

Poziom ostrości: 3 Składniki: 150 ml sosu holy basil stir fry Ros Thai Thai

2 łyżki sosu ostrygowego House of Asia

2 łyżeczki pasty z czosnku House of Asia lub 4-5 ząbków drobno posiekanych

200 g ugotowanego ryżu jaśminowego Lotus Rice

400 g karkówki

1 cebula pokrojona w drobną kostkę

1 łyżka oleju Opcjonalnie: 3-4 łyżki posiekanej tajskiej bazylii

ćwiartka limonki

Sposób przygotowania:

Wieprzowinę posiekaj lub zmiel w maszynce o grubych oczkach, zamarynuj w sosie ostrygowym i odstaw na 15 minut.

Rozgrzej wok, wlej olej, podsmaż pastę z czosnku i cebulę, następnie dodaj mięso, smaż przez 5-6 minut na rumiany kolor. Pod koniec dodaj sos holly basil, całość wymieszaj i posyp świeżą tajską bazylią.

Danie podawaj z ryżem jaśminowym i limonką.

TIP: Świeża tajska bazylia oraz cząstka limonki będą obniżać ostrość dania.

Wideo Kotlety mielone z piekarnika z fetą