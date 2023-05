Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY]

Jak u babci! Zobacz najlepsze przepisy z dzieciństwa Czytelników Gazety Krakowskiej

Zobaczcie, jak robią "dania jak u babci" nasi Czytelnicy! To prawdziwy smak dzieciństwa, do którego warto powrócić.

Ciepłe ciasto drożdżowe, niedzielny rosół, domowe tosty z żółtym serem, kanapki z pasztetem, pomidorówka, młode ziemniaki z koperkiem – co powoduje, że każde z tych dań należy do kanonu najbardziej uwielbianych smaków? Z pewnością nie finezja przygotowania, ani wyrafinowane składniki. Może po prostu ręka babci?

Dziś o takich daniach z dzieciństwa mówimy comfort food. Magia tkwiąca w comfort food polega na tym, że bardzo szybko pomaga ono załagodzić negatywne emocje i zwalczyć stres. Jak to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ określone smaki i potrawy budzą w nas błogie uczucia bezpieczeństwa i radości, zapamiętane z czasów dzieciństwa.

Fenomen ten został opisany już w latach 60. na łamach jednego z dzienników na Florydzie, jednak dopiero w ostatnich latach „komfortowe” jedzenie awansowało do rangi wiodącego trendu. Błędną konotacją, idącą za terminem „comfort food” jest kaloryczność, wysoka zawartość tłuszczu, cukru lub soli. To prawda, że produkty niezdrowe, często kojarzą się z formą nagrody, ponieważ sięgamy po nie okazjonalnie. Dlatego czasem comfort food to nic innego jak słodki batonik, czy porcja lodów.