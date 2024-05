Kulinarne trendy. Smażenie bez tłuszczu. Tomasz Strzelczyk podpowiada. Sprawdź przepisy na kultowe dania w wersji air fry

Frytki, skrzydełka czy ryba w panierce smażone w głębokim tłuszczu są niezaprzeczalnie pyszne. Niestety, ich walory smakowe nie idą w parze z wartościami odżywczymi i zdrową dietą. Okazuje się jednak, że ulubione smażone dania można przyrządzić w wersji fit bez uszczerbku na ich smaku, dzięki urządzeniom z funkcją air fry, czyli frytkownicy powietrznej. Tomasz Strzelczyk, uczestnik kulinarnego show Mastechef podpowiada, jakie pyszności można przygotować!

Najbardziej czasochłonne w przygotowaniu z reguły są dania obiadowe, dlatego w ich przypadku łatwo ulec pokusie zamówienia czegoś na dowóz lub kupienia gotowca. Czy rzeczywiście jest to szybsza opcja? Nie do końca – czas, jaki poświęcimy na odgrzanie mrożonki w piekarniku albo czekanie na dostawę, może być dłuższy niż samodzielne ugotowanie obiadu. Z pomocą urządzeń takich jak frytkownica beztłuszczowa w kilkanaście minut wyczarujesz smaczne, zdrowe i domowe potrawy. Jak działa taki sprzęt i co można w niej przyrządzić?

Chrupiące skrzydełka, aromatyczne udka i soczyste piersi z kurczaka

Niekwestionowanym królem dań z klasycznej frytkownicy jest kurczak, szczególnie w postaci chrupiących skrzydełek w stylu amerykańskich sieci fast food. Smażenie w głębokim tłuszczu sprawia, że jest on bardzo tuczący i ciężkostrawny, dlatego na takie rarytasy powinniśmy sobie pozwalać sporadycznie. Niekwestionowanym królem dań z klasycznej frytkownicy jest kurczak. Fot. pixabay O wiele zdrowszą i równie pyszną opcją jest „usmażenie” go metodą air fry we frytkownicy beztłuszczowej. Wystarczy przyprószyć kurczaka mieszanką mąki z przyprawami (sól, pieprz, czosnek i cebula granulowana oraz wędzona papryka), włożyć do urządzenia i ustawić temperaturę na 180 stopni. Po ok. 10-15 minutach mięso jest gotowe i soczyste – bez dodatku oleju czy oliwy.

– Dla uzyskania jeszcze większej chrupkości niektórzy dodają do miksu mąki z przyprawami odrobinę proszku do pieczenia, ale nie jest to niezbędny krok. Technologia wykorzystywana w urządzeniach z funkcją air fry sprawia, że dania w nich przygotowywane są bardziej chrupiące niż np. te z piekarnika z termoobiegiem. Kawałki mięsa po przyprawieniu można także zanurzyć w gęstym cieście, przypominającym to na naleśniki – z jajek, mleka oraz mąki pszennej i w takiej formie „upiec” – mówi Tomasz Strzelczyk, kucharz i ekspert marki Instant Pot, uczestnik kulinarnego show Mastechef.

Skrzydełka to nie jedyne danie, które będzie smakować wyśmienicie po przyrządzeniu we frytkownicy powietrznej.

– Pyszne będą także m.in. udka zamarynowane w mieszance jogurtu, przyprawy garam masala, koncentratu pomidorowego oraz czosnku albo filety z piersi polane odrobiną oliwy z oliwek i doprawione suszonymi pomidorami i włoskimi ziołami – dodaje Strzelczyk.

Rybka jak z nadmorskiego kurortu

Kolejnym kultowym smażonym daniem jest angielskie fish and chips, czyli frytki i ryba.

Filety z dorsza obtacza się w cieście z piwa lub wody gazowanej, mąki, proszku do pieczenia i soli, a następnie wrzuca na rozgrzany olej i smaży do uzyskania złotego koloru. Choć przygotowanie tej potrawy w klasycznym wydaniu nie zajmuje wiele czasu, to metoda air fry pozwala zrobić je w wersji fit i to w ok. 10 minut! Gorące powietrze umożliwia całkowitą rezygnację z tłuszczu lub użycie jego minimalnej ilości, a dzięki krótkiej obróbce termicznej potrawy nie tracą zbyt wielu wartości odżywczych. Kolejnym kultowym smażonym daniem jest angielskie fish and chips, czyli frytki i ryba. fot. pixabay We frytkownicy beztłuszczowej można też w kilka minut przyrządzić np.: pysznego łososia w sosie teriyaki, mintaja w pieprzu cytrynowym i oliwie, a nawet upiec rybę w całości! W tym przypadku potrzebna będzie wypatroszona ryba – np. dorada, tilapia czy halibut, do której włoży się kilka plastrów cytryny i doprawi solą i pieprzem. Taka ryba potrzebuje około 15 minut w 200 stopniach, a w piekarniku byłoby to co najmniej 45 minut. Miłośnicy owoców morza z pewnością zakochają się natomiast w krewetkach – zarówno „smażonych” z czosnkiem, chilli, oregano i masłem, jak i tych zapanierowanych w bułce tartej lub panko i upieczonych na chrupko.

Frytki – z ziemniaka albo… awokado!

Jeśli królem dań smażonych jest kurczak, to tron królowej przypada frytkom. Te klasyczne, smażone na głębokim tłuszczu w 100 gramach mogą mieć nawet 270 kalorii, natomiast jeśli przygotujemy je metodą air fry liczba ta spada do ok. 130. Oczywiście, gdy zamarynujemy nasze ziemniaki w oliwie z przyprawami kaloryczność wzrośnie, ale nadal będzie to znacznie mniej niż w przypadku smażenia na oleju. Klasyczne, smażone na głębokim tłuszczu frytki w 100 gramach mogą mieć nawet 270 kalorii, natomiast jeśli przygotujemy je metodą air fry liczba ta spada do ok. 130. Jak zrobić idealne frytki? Jeśli mamy więcej czasu możemy pokusić się o namoczenie pokrojonych ziemniaków w zimnej wodzie, co usunie z nich nadmiar skrobi i sprawi, że będą ekstremalnie pyszne i chrupiące. Po namoczeniu trzeba je dokładnie osuszyć, posmarować odrobiną oleju i dosolić do smaku, a następnie piec w frytkownicy beztłuszczowej w 180 stopniach przez 14 minut.

– W wersji de luxe można przed pieczeniem oblać frytki łyżką oliwy, a następnie posypać rozmarynem, tartym parmezanem i szczyptą soli. Ciekawą wariacją na temat frytek ziemniaczanych są te z awokado. Na początek przekrajamy je na pół i wyjmujemy pestkę, po czy kroimy na grubsze łódeczki i delikatnie ściągamy skórkę. Kolejnym krokiem jest skropienie cytryną i przyprawienie – wystarczy sól, granulowany czosnek i ostra papryka. Tak doprawione kawałki należy zamoczyć w rozbełtanym jajku, następnie bułce tartej lub panko i ułożyć, zostawiając odstępy w air fry’erze. Obróbka termiczna w 200 stopniach powinna trwać 10 minut, a w połowie należy obrócić nasze awokado na drugą stronę. Przewracanie potraw na drugą stronę w trakcie pieczenia to ważna zasada używania frytkownicy beztłuszczowej, ale dzięki koszyczkom, do których wkłada się składniki, jest to wygodne i szybkie. We frytkownicy powietrznej upieczemy każde warzywo – działa ona jak mini piekarnik konwekcyjny, co skraca czas pieczenia i sprawia, że jedzenie jest chrupiące z zewnątrz, a miękkie w środku – tłumaczy Tomasz Strzelczyk.

