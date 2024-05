Młode ziemniaki. Właściwości, składniki odżywcze, kalorie, witaminy. Dlaczego warto jeść młode ziemniaki [PORADNIK]

O tym, że są delikatne, wyjątkowo smaczne oraz sycące wiadomo nie od dziś, dlatego chętnie wykorzystujemy je latem w naszej kuchni. Co skrywają w sobie młode ziemniaki? Dostarczają dużo witaminy C, sporo potasu, a także magnez, fosfor i wapń. Co trzeba wiedzieć o młodych ziemniakach?

Młode ziemniaki – wszystko co chcesz o nich wiedzieć. Sezon na te warzywa w pełni, a to oznacza, że jeszcze przez jakiś czas możemy się cieszyć smakiem i wartościami młodych, krajowych ziemniaków, do czego przekonuje w ramach kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia. Młode ziemniaki to pierwsze bulwy, które obrodził krzak ziemniaka. Mają niewielki rozmiar i cieniutką skórkę, są delikatniejsze i słodsze w smaku od późniejszych ziemniaków. Gotując je krótko i na małym ogniu, tracą niewielką ilość składników odżywczych, zachowując swoje walory smakowe i kulinarne.

Za co lubimy młode ziemniaki?

Młode ziemniaki, podobnie jak jesienne odmiany, mają szerokie zastosowanie kulinarne oraz doskonale wpisują się w zdrową, zbilansowaną dietę, dostarczając ważnych składników odżywczych, deficytowych w określonych porach roku.

- Posiadają cienką skórkę, którą wystarczy zeskrobać lub dokładnie wyszorować szczoteczką, dzięki czemu zachowają one najwięcej witamin, ukrytych w bulwie. Aby nie straciły wartości smakowych i odżywczych, zalecam gotować je na parze lub krótko do miękkości w osolonej wodzie. Podawane z dodatkiem świeżych ziół są świetnym uzupełnieniem dania głównego lub składnikiem zupy. Doskonale smakują też z młodą kapustą, jajkiem, maślanką, kefirem lub zsiadłym mlekiem, stanowiąc samodzielne danie. Możliwości podania młodych ziemniaków jest wiele, ale najlepiej smakują i są najzdrowsze

w najprostszej formie - mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia.

Co kryją pod skórką młode ziemniaki?

Im młodsze ziemniaki, tym więcej mają w sobie cennych składników. Dodatkowo gotowanie ze skórką sprawia, że ich bulwy zachowują praktycznie większość potasu i witaminy C. Poza tym są dobrym źródłem witaminy B6, odpowiadającej za prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a także wielu istotnych dla nas pierwiastków, takich jak:

sód

wapń

mangan

żelazo

miedź

cynk

fosfor

fluor

chlor

jod W porównaniu do późniejszych odmian, te młode zawierają więcej wody w stosunku do skrobi, co oznacza, że są mniej kaloryczne – 100 g młodych ziemniaków zawiera około 50 kcal, natomiast 100 g jesiennych - około 80 kcal. Dlatego też do przygotowania potraw takich jak placki, babka ziemniaczana, kopytka, pyzy czy kartacze, bardziej nadają się późne kartofle. Po młode ziemniaki sięgajmy jak najczęściej! fot. pixabay Ponadto młode ziemniaki bogate są w błonnik, wspierający trawienie i walkę z nadwagą, a także magnez, który łagodzi stany zmęczenia i stres. Zawierają także przeciwutleniacze i wykazują zdolność niszczenia wolnych rodników.

Mają również silne właściwości zasadotwórcze, co pozwala na lepsze regulowanie równowagi kwasowo-zasadowej. Szczególnie w przypadku osób spożywających większe ilości mięsa istnieje zagrożenie wystąpienia zakwaszenia organizmu, które niesie za sobą ryzyko przewlekłego zmęczenia, zaparć i biegunek, podatności na choroby, osłabienia i inne dolegliwości. Ziemniaki pozwalają temu zapobiegać.

Młode ziemniaki nie tuczą!

- Korzystajmy z młodych polskich ziemniaków, dopóki są dostępne na rynku. Spożywając je często, uzupełniamy niemal wszystkie niedobory mineralne w naszym organizmie. Młode ziemniaki są źródłem energii i białka oraz cennych witamin i składników mineralnych. Ponadto należą do produktów niskokalorycznych i nie tuczą. To najczęściej dodatki, których używamy do ziemniaków – masło, zasmażka, boczek, kiełbasa lub sosy – sprawiają, że stają się kaloryczne. Ziemniaki młode są warzywem lekkostrawnym. Dzięki błonnikowi ułatwiają trawienie, a zawarte w nich składniki odżywcze są łatwo przyswajalne – podsumowuje Agnieszka Piskała-Topczewska.

