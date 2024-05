Kibice Cracovii we Wrocławiu. Musieli przełknąć gorzką pigułkę. Zdjęcia Jacek Żukowski

Kilkusetosobowa grupa kibiców Cracovii wybrała się do Wrocławia, by wspierać "Pasy". Nie mieli dobrych nastrojów, bo Cracovia uległa gospodarzom aż 0:4. Goście bronią się przed spadkiem i tym meczem nie zrobili nic by pomóc sobie i zadowolic kibiców.