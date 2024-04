Dania z ziemniaków – przepisy. Proste i sprawdzone potrawy z ziemniakami w roli głównej [PRZEPISY CZYTELNIKÓW]

Pomysły na dania z ziemniaków! Ziemniak w zupie, drugim daniu, polany sosem czy też w sałatce – to zdecydowanie za mało dla tego wszechstronnego warzywa. Zobaczcie co można przygotować z popularnego ziemniaka.

Polacy pokochali ziemniaki. Ze świecą szukać tego, kto jeszcze nigdy nie miał go w ustach. Statystyczny mieszkaniec nadwiślańskiego kraju zjada około 100 kg ziemniaków rocznie. Imponujący wynik, prawda? Ziemniaki zapiekane z boczkiem lub kiełbasą. fot. pixabay

Ziemniaki zapiekane z boczkiem lub kiełbasą [PRZEPIS]

Składniki 2 kg ziemniaków

½ kg boczku wędzonego lub kiełbasy

2-3 cebule

sól

pieprz

ser żółty (opcjonalnie) Wykonanie

Ziemniaki obrać i pokroić w talarki. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Boczek lub kiełbasę pokroić w kostkę. W naczyniu żaroodpornym układać warstwami: posolone i popieprzone ziemniaki, boczek i cebulę. Ostatnia warstwa to ziemniaki. Naczynie przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 1,5 do 2 godzin. 15 minut przed końcem pieczenia można posypać startym serem żółtym.

Przepis Justyny Kalemby Słynny szwedzki klasyk: ziemniaki a’la Hasselback. Fot. materiały prasowe

Słynny szwedzki klasyk: ziemniaki a’la Hasselback [PRZEPIS]

Składniki: 4 duże ziemniaki

2 sztuki kiełbasy (np. ostrołęckiej ZM Pekpol)

1 ząbek czosnku

świeży majeranek

olej

sól i pieprz

Wykonanie:

Ziemniaki obrać ze skórki. Ostrym nożem naciąć prawie do końca. Uważać, aby nie przekroić ich na pół. Kiełbasę pokroić w plasterki. Z majeranku oderwać listki. Czosnek pokroić w cienkie plasterki.

W szczeliny w ziemniakach wcisnąć kiełbaskę, majeranek i co kilka szczelinek czosnek. Całość skropić olejem i doprawić solą i pieprzem.

Piec w piekarniku nagrzanym do 250 stopni w naczyniu żaroodpornym przez około godzinę (aż ziemniaki będą miękkie). Zapiekanka mięsno-ziemniaczana. Fot. Katarzyna Skuta

Zapiekanka mięsno-ziemniaczana [PRZEPIS]

Składniki 60 dag mięsa mielonego

ok. 7-8 większych ziemniaków

cebula

2 ząbki czosnku

szklanka soku pomidorowego

kminek

słodka mielona papryka

sól, pieprz

przyprawa do ziemniaków

duża łyżka masła

ok. pół szklanki mleka

ser żółty do posypania

Wykonanie

Cebulę posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę. Poddusić razem na rozgrzanym oleju. Dodać mięso mielone i przyprawy. Na koniec wlać sok pomidorowy, zagotować pilnując, aby płyn nie odparował za bardzo.

Ziemniaki ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Odcedzić. Dodać przyprawę do ziemniaków, masło i mleko. Ubić dokładnie tłuczkiem do ziemniaków. Konsystencja ma być lekka i puszysta (w razie potrzeby dolać mleka). Mięso rozłożyć w jednym dużym naczyniu żaroodpornym lub rozłożyć do 4 mniejszych na każdą porcję. Na mięsie rozłożyć ziemniaki, posypać je startym serem.

Potrawę zapiekać 25 minut w 180 stopniach.

Przepis Katarzyny Skuty Zapiekanka z ziemniakami, kurczakiem i papryką. Fot. Andżelika Knop

Zapiekanka z ziemniakami, kurczakiem i papryką [PRZEPIS]

Składniki 1,5 kg ziemniaków

2 średnie piersi kurczaka

ok. 10 dużych pieczarek

2 cebule

2 małe papryki

pieprz czarny

sól

suszona natka pietruszki

oliwa

2 jajka

200 ml śmietany

50 g tartego sera żółtego

Dodatkowo masło

bułka tarta

Wykonanie

Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie przez ok. 20 minut, tak aby nie było zbyt miękkie. Następnie odstawić, aby przestygły. Gdy będą już chłodne pokroić je w grube plastry. W międzyczasie pieczarki pokroić w cienkie plasterki i podsmażyć na odrobinie oliwy. Przyprawić do smaku. Gdy będą już miękkie, przełożyć do miseczki i odstawić.

Cebulę obrać, pokroić w półtalarki i także podsmażyć. Gdy już się zrumieni, dodać kurczaka pokrojonego w kostkę, obsypać czarnym pieprzem i solą. Całość smażyć ok. 7 minut na wolnym ogniu. W tym czasie przygotowujemy ostatni składnik - czyli paprykę, którą pokroić w dużą kostkę. Gdy wszystkie składniki są już gotowe pora na łączenie. Naczynie żaroodporne posmarować masłem i posypać bułką tartą. Na dno wyłożyć połowę ziemniaków, pokrojonych w plastry. Na to wyłożyć pieczarki, kurczaka z cebulą i paprykę. Przykryć resztą ziemniaków, posypujemy natką pietruszki.

W śmietanie rozbełtać jajka. Zalać zapiekankę masą jajeczno-śmietanową, posypać serem i zapiekać w piekarniku w 200 stopniach przez około pół godziny.

Przepis Andżeliki Knop

