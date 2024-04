Sos BBQ - idealny do grilla. Albo się go pokocha, albo znienawidzi [PRZEPIS]

Sos barbecue (sos BBQ), został stworzony jako dodatek do potraw z grilla. Może być podawany do każdej potrawy, jednak najczęściej dodaje się go do mięsa po przyrządzeniu, bądź podczas grillowania lub pieczenia. Dokładne pochodzenie sosu barbecue nie jest znane. Mógł on zostać przygotowany w czasach powstania pierwszych kolonii amerykańskich w XVII wieku. Nawiązania do sosu barbecue pojawiały się zarówno w angielskiej, jak i francuskiej literaturze. Jeden z rodzajów sosu barbecue, tzw. sos musztardowy z Karoliny Południowej, prawdopodobnie używany był przez niemieckich osadników w XVIII wieku.

Każdy region charakteryzuje się swoim własnym stylem, dlatego też skład sosu barbecue różni się w zależności od szerokości geograficznej, pod którą powstał.

My polecamy sos BBQ według przepisu naszej Czytelniczki, Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”.