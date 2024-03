Wielkanoc powinna być pyszna. Zobacz przepisy na najpopularniejsze świąteczne dania na bogato

Wielkanocne dania kuszą smakami i aromatami. Wiele z nich przygotowywanych jest specjalnie na tę okazję, tylko raz do roku. Na stołach nie może zabraknąć wówczas mazurków pełnych migdałowych płatków i orzechów, wielkanocnych bab z rodzynkami, schabów nadziewanych suszonymi owocami, faszerowanych na rożne sposoby jajek. Wielkanoc powinna być pyszna! I na bogato!

Wielkanocą na naszych stołach w królują tradycyjne potrawy, które możemy urozmaicić dodając do nich suszone owoce, orzechy, praktycznie wszystkie ulubione bakalie. Niech to będą święta na bogato! Zobacz przepisy.

Wielkanocna baba drożdżowa z rodzynkami

Wielkanocna baba drożdżowa z rodzynkami. Składniki: 3 szklanki mąki pszennej

21 g suchych drożdży

6 żółtek

1 jajko

szczypta soli

1 szklanka mleka

pół szklanki cukru

125 g masła

100 g rodzynek sułtańskich Bakalland

2 łyżeczki soku z cytryny Wykonanie baby drożdżowej

Mąkę pszenną mieszamy z suchymi drożdżami. Dodajemy pozostałe składniki: roztrzepane żółtka, jajko, cukier, mleko, sól, sok z cytryny, rodzynki. Na koniec dodajemy rozpuszczone masło. Wyrabiamy ciasto odpowiednio długo, by nadać mu miękkość i elastyczność. Z wyrobionego ciasta formujemy kulę i wkładamy do oprószonej mąką miski. Odstawiamy w ciepłe miejsce. Przykrywamy ściereczką, do momentu aż ciasto zwiększy objętość (ok. 1,5 h). Następnie wyrabiamy ciasto jeszcze raz. Gotowe przekładamy do natłuszczonej formy i odstawiamy w ciepłe miejsce, do ponownego wyrośnięcia. Ciasto pieczemy w temperaturze 170 stopni przez ok 35-40 minut. Po wystygnięciu gotową babę możemy dodatkowo nasączyć sokiem, udekorować lukrem i posypać rodzynkami bądź płatkami migdałowymi.

Przepis na lukier: 2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżki cukru pudru, 1 łyżka wody. Wszystkie składniki mieszamy z sobą do uzyskania gładkiej masy. W zależności od tego jaką gęstość chcemy osiągnąć dodajemy lub nie więcej wody.

Domowy pasztet z suszoną żurawiną i orzechami laskowymi na świąteczny stół

Domowy pasztet z suszoną żurawiną i orzechami laskowymi na świąteczny stół. Fot. archiwum Składniki: 0,5 kg piersi z kurczaka

0,5 kg łopatki wieprzowej

0,5 kg wątróbki drobiowej

350 g boczku

6 listków laurowych

6 ziaren ziela angielskiego

8 ziaren czarnego pieprzu

pęczek włoszczyzny

3 duże cebule

4 ząbki czosnku

łyżeczka gałki muszkatołowej

4 łyżki majeranku

100 g suszonej żurawiny Bakalland

100 g orzechów laskowych Bakalland

2 jajka

sól i pieprz do smaku

3 łyżki tymianku

Wykonanie pasztetu

Łopatkę i pierś kurczaka myjemy i kroimy na kawałki. W dużym garnku zagotowujemy wodę. Następnie dodajemy do niej pokrojone mięso, włoszczyznę, ziele angielskie, pieprz i liście laurowe. Gotujemy wszystko na małym ogniu aż zmięknie. Wcześniej wyjmujemy pierś z kurczaka i warzywa. Ugotowane składniki pozostawiamy do wystygnięcia. W tym czasie na patelni podsmażamy: cebulę, czosnek i pokrojony boczek. Dodajemy do tego wątróbkę. Wszystko podsmażamy do przyrumienienia. Po usmażeniu pozostawiamy do wystygnięcia. Zimne składniki mielimy dwa razy w maszynce do mielenia mięsa. Po zmieleniu wszystko doprawiamy. Dodajemy: tymianek, majeranek, gałkę, sól, pieprz, jajka. Wszystkie składniki wyrabiamy dokładnie rękami w dużej misce. Na samym końcu dodajemy suszoną żurawinę i orzechy, jeszcze raz dokładnie mieszamy. Gotową masę przekładamy do wcześniej wysmarowanej masłem formy. Piekarnik nagrzewamy do 175 stopni. Wkładamy do niego formę i pieczemy przez około godzinę.

Wielkanocne jaja faszerowane konfiturą z suszonych śliwek

Wielkanocne jaja faszerowane konfiturą z suszonych śliwek. Fot. archiwum Składniki: 12 jajek

100 g śliwek suszonych Bakalland

1 czerwona cebula

1 łyżeczka tymianku

łyżka musztardy

łyżka majonezu

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Jajka myjemy i gotujemy na twardo. Pozostawiamy do wystygnięcia. Ucinamy ostrożnie górę jajka, następnie łyżeczką drążymy farsz, który przekładamy do miseczki. Skorupki odstawiamy. Na patelni podsmażamy czerwoną cebulę dodajemy posiekane suszone śliwki, tymianek. Smażymy aż wszystkie składniki będą miękkie. Do rozdrobnionych jajek dodajemy musztardę, majonez, sól i pieprz. Tak przygotowany farsz przekładamy do skorupek. Wszystko dekorujemy wystudzoną konfiturą z suszonych śliwek.

Świąteczny mazurek z bakaliami

Świąteczny mazurek z bakaliami. Fot. archiwum Składniki: 2 szklanki mąki

100 g cukru

3 żółtka

200 g zimnego masła

2 łyżki śmietany 18%

100 g orzechów włoskich Bakalland

100 g rodzynek sułtańskich Bakalland

100 g płatków migdałów Bakalland

460 g masy kajmakowej Bakalland

Wykonanie mazurka

Siekamy masło z mąką. Dodajemy 100 g cukru, żółtka i wszystko zagniatamy. Uważamy, żeby nie ogrzać zbytnio ciasta ciepłem rąk. Jeśli ciasto jest zbyt suche możemy dodać śmietanę. Gotowe ciasto odkładamy zawinięte w folię na pół godziny do lodówki. Po upływie tego czasu rozwałkowujemy, formujemy brzeg wysokości około 0,5 cm i przekładamy na blachę. Ciasto pieczemy przez 30 – 40 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu ciasto smarujemy masą kajmakową. Układamy: płatki migdałów, rodzynki, orzechy włoskie w dowolne wzory.

Wielkanocna pascha z rodzynkami i migdałami

Wielkanocna pascha z rodzynkami i migdałami. Fot. archiwum Składniki: 40 dag sera twarogowego

1 szklanka śmietany 18%

25 g miękkiego masła

1 żółtko

10 dag cukru pudru

10 g cukru waniliowego

100 g rodzynek sułtańskich Bakalland

100 g skórki pomarańczowej Bakalland

100 g płatków migdałów Bakalland

szczypta soli

Wykonanie paschy

Ser mielimy w maszynce, stopniowo, nie przestajemy ucierać, dodajemy: 1 żółtko, masło, cukier puder, cukier wanilinowy i śmietanę. Całość dokładnie ucieramy na jednolitą masę i łączymy z bakaliami. Ciasto przekładamy do miseczki wyłożonej wcześniej gazą i odstawiamy w chłodne miejsce na noc. Przed podaniem możemy udekorować prażonymi płatkami migdałów.

Schab w marynacie z suszonych śliwek i moreli na święta

Schab w marynacie z suszonych śliwek i moreli na święta. Fot. archiwum Składniki: 500 g schabu wieprzowego bez kości

100 g suszonych moreli Bakalland

100 g suszonych śliwek Bakalland

2 jabłka

3 łyżki oliwy oliwek

2 łyżeczki brązowego cukru

3 łyżeczki sosu sojowego

1 łyżeczka rozmarynu

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 szklanka wody

sól

pieprz

Wykonanie

Schab dokładnie myjemy. Jabłka obieramy ze skórki, kroimy w ćwiartki. Przygotowujemy marynatę: do miseczki wlewamy oliwę, sos sojowy, sól, pieprz, paprykę. Na patelni karmelizujemy z brązowym cukrem i szklanką wody suszone morele i śliwki, dodajemy do nich rozmaryn. Gotowe odstawiamy do wystudzenia, dodajemy do pozostałych składników, mieszamy. Do tak przygotowanej marynaty wkładamy schab. Odstawiamy na kilka godzin, w zależności od uznania. Gotowy przekładamy do brytfanny, obok przelewamy marynatę, wykładamy suszone owoce. Pieczemy przez ok. 50 minut, przez 1,5 godziny. Zobacz też inne przepisy na wielkanocne dania

