Naleśniki bazyliowe faszerowane blanszowanym szpinakiem i serem kozim [PRZEPIS]

Szpinak, który przez lata cieszył się złą sławą, obecnie przeżywa swój renesans. Pamiętany przez licznych z nas jeszcze z dzieciństwa, jako mdłe i niezjadliwe warzywo, teraz gości na talerzach milionów Polaków pod rozmaitymi postaciami. Idealnie sprawdza się jako baza do farszów, by w połączeniu z wyrazistym serem kozim i papryczką chili stworzyć pełne wyrazu aksamitne nadzienie. Spróbujcie naleśników bazyliowych, a nie pożałujecie!



Wykonanie

Oderwać liście bazylii z gałązek, włożyć do kielicha blendera. Wlać mleko, dodać 2 jajka, wsypać mąkę i zmiksować na gładką masę. Dodać olej i ponownie zmiksować. Naleśniki smażyć po około minucie

z każdej strony. Odkładać na talerz.

Szpinak opłukać, włożyć do garnka i podgrzewać, mieszając aż „zwiędnie”. Dodać łyżeczkę masła, doprawić solą, pieprzem i smażyć jeszcze przez chwilę. Dodać pokrojony ser kozi, wymieszać

i podgrzewać do czasu aż się nie rozpuści. Odstawić z ognia. Do nadzienia szpinakowego można dodać trochę posiekanej papryczki chili. Farszem nadziewać cieple naleśniki, posypać świeżą papryczką chili i udekorować listkiem bazylii.

