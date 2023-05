Desery z serkiem mascarpone: z biszkoptami, galaretką, sernik i ciasta z mascarpone oraz tort tiramisu [PRZEPISY]

Przepisy na desery z serkiem mascarpone. Serek mascarpone od jakiegoś czasu robi furorę w naszej kuchni. Nic dziwnego – jego słodki smak i kremowa konsystencja idealnie nadaje się do deserów. Najpopularniejszym deserem z mascarpone jest tiramisu . Często wykorzystywany jest również jako składnik serników i naleśników! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy!

Najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na desery z serkiem mascarpone

Przypomnijmy. Serek mascarpone to kremowy, pochodzący z Lombardii, ser twarogowy, wytwarzany ze śmietanki mleka krowiego. Produkowany jest od kilku wieków, głównie w Lodi i Abbiategrasso oraz Como i Lecco we Włoszech. Mascarpone ma smak słodki, śmietankowy, przypominający trochę masło. Najczęściej wykorzystywany jest do ciast i deserów przez swój wyjątkowo słodki smak. Kwaśnieje zaledwie po kilku dniach, z tego powodu powinien być spożywany świeży. Jest kaloryczny - w 100 gramach ma aż 430 kcal.