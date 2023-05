Rodzaje śmietany i śmietanki: czy wiesz, co tak naprawdę je różni? Jaka śmietana do jakich dań? [PORADNIK]

Smak to nie wszystko, co odróżnia śmietanę od śmietanki. Są to przede wszystkim inne procesy powstawania, zawartość tłuszczu oraz konsystencja.

Zarówno śmietana, jak i śmietanka stanowią perfekcyjne uzupełnienie wielu potraw. Do kawy, do ciasta, do zupy, a może do sałatki? Możliwości jest wiele! Czy zawsze wiemy, którą wybrać? I czym tak naprawdę różnią się między sobą? Najprościej mówiąc, śmietana jest kwaśna, a śmietanka słodka. A w jakich daniach sprawdzą się najlepiej? Podpowiadamy.

Kilka słów o różnicach między śmietanami

Smak to nie wszystko, co odróżnia śmietanę od śmietanki. Są to przede wszystkim inne procesy powstawania, zawartość tłuszczu oraz konsystencja. Zacznijmy od śmietanki, którą uzyskujemy podczas odwirowania mleka. Jest ona płynna i słodka, dostępna najczęściej w wariantach 10 %

12 %

18 %

30 %

36 % tłuszczu Z kolei śmietana, to ukwaszona w wyniku działania czystych kultur bakterii mlekowych śmietanka, która posiada gęstą konsystencję oraz lekko kwaśny smak. Na półkach sklepowych znajdziemy ją w wersji 12 %

18 %

22% tłuszczu Im wyższa zawartość tłuszczu, tym śmietana będzie bardziej gęsta i zawiesista.

No to którą śmietanę do ciasta, a którą do zupy?

Tak naprawdę zastosowań jest wiele, bowiem z pomocą produktów śmietanowych możemy wyczarować naprawdę pyszne dania.

Zazwyczaj słodkie i lekkie śmietanki wykorzystuje się do przygotowywania deserów – pysznych kremów, serników czy tiramisu. Wynika to z faktu, że śmietanka – o ile jest dobrze schłodzona – świetnie nadaje się do ubijania. Idealnie sprawdzi się ta zawierająca 30% lub 36% tłuszczu (np. śmietanka UHT Łaciata).

Produkty z wysoką zawartością tłuszczu doskonale się łączą oraz szybko ubijają, pozwalając uzyskać idealną, trwałą konsystencję oraz śmietankowy smak. Zazwyczaj słodkie i lekkie śmietanki wykorzystuje się do przygotowywania deserów. fot. pixabay

Śmietanka nie tylko do ciast

To, że śmietanka jest słodka, nie oznacza, że pasuje tylko do deserów. Warto jej smakiem wzbogacić np. krem z papryki czy z pomidorów. Pachnąca bazylią zupa na bazie grillowanej papryki to propozycja na smaczny posiłek w gronie rodziny lub znajomych. Zupa jest bardzo łatwa w przygotowaniu i posmakuje każdemu.

Zupa krem z papryki i bazylii [PRZEPIS]

Zupa krem z papryki i bazylii. fot. pixabay Składniki: 4 żółte papryki

6 ząbków czosnku

garść bazylii

3 łyżki oliwy

1 łyżeczka soli

2 szklanki naturalnego bulionu warzywnego

½ szklanki śmietanki Łaciatej 18%

Przygotowanie:

Paprykę myjemy, pozbawiamy gniazd nasiennych, smarujemy oliwą i opiekamy na grillu. Gdy ostygnie ściągamy z niej skórkę i kroimy w kostkę. Czosnek przeciskamy przez praskę. Warzywa zalewamy bulionem, dodajemy bazylię i sól, gotujemy ok. 10 minut. Następnie dodajemy śmietankę Łaciatą i całość blendujemy.

A do czego wybrać kwaśną i gęstą śmietanę?

Z pewnością świetnie będzie pasowała do zabielania tradycyjnych zup – jak np. pieczarkowa, kalafiorowa czy ogórkowa. Możemy z niej stworzyć także pyszne dipy do dań zarówno na ciepło, jak i na zimno, które z pomocą śmietanowego sosu, nabiorą zupełnie nowego charakteru.

Jak przygotować zdrowy, smaczny, łatwy i szybki sos, pełen wartości odżywczych? Poniżej prezentujemy przepis. Można go podawać jako dodatek do mięs, wędlin i ryb na zimno. Jednak równie dobrze sprawdzi się podany z sałatami czy drobnymi przekąskami na przyjęciu.

Dip śmietanowy z jajkiem i szczypiorkiem [PRZEPIS]

Dip śmietanowy z jajkiem i szczypiorkiem. fot. pixabay Składniki: 1 śmietana 18% Mazurski Smak

2 jajka ugotowane na twardo

2 łyżki majonezu

½ pęczka szczypiorku

½ łyżeczki soli

1 łyżeczka cukru

pieprz

kilka gałązek natki pietruszki

Przygotowanie:

Ugotowane żółtka z dodatkiem majonezu rozcieramy łyżką w misce na gładką masę. Białka ścieramy na dużych oczkach tarki i dodajemy do masy. Porcjami dodajemy do niej śmietanę, cały czas ucierając. Na koniec przyprawiamy dip solą, cukrem i świeżo zmielonym pieprzem. Dodajemy posiekany szczypiorek. Podajemy z zieloną natką pietruszki. Smacznego!

