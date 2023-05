Desery w pucharkach, że palce lizać! Z galaretką, mascarpone i bitą śmietaną. Sposób na słodkie co nieco [PRZEPISY]

Macie ochotę na słodkie małe co nieco? Przygotujcie deser w pucharkach! Pracy z nim niewiele, a efekt „wow” gwarantowany. Deser z galaretką, z serkiem mascarpone, kawowy, a nawet tiramisu w pucharku. Słodka rozpusta! Zobaczcie przepisy.

Nie masz czasu piec wymyślnych ciast, a zjadłbyś coś słodkiego? Deser w pucharku to będzie strzał w dziesiątkę. Zobaczcie nasze propozycje na szybkie i łatwe desery, które skradną niejedno serce.

Deser z galaretką, owocami, serkiem mascarpone i kruszonką

Deser z galaretką, owocami i serkiem mascarpone. Fot. Katarzyna Skuta Składniki dowolna galaretka w proszku

owoce - kiwi, mandarynki, banany

150 g serka homogenizowanego naturalnego

150 g serka mascarpone

3-5 łyżek cukru pudru Składniki na kruszonkę 80 g masła

160 g mąki

80 g cukru Wykonanie

Galaretkę przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wlać do małych szklaneczek po ok. 3-4 cm, odstawić do stężenia.

Z masła, mąki i cukru zagnieść kruszonkę, wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez ok. 30 minut w 180 stopniach. Odstawić do wystygnięcia. Serki zmiksować z cukrem pudrem do połączenia składników. Składać piętrowy deser układając warstwami na galaretce owoce, krem i kruszonkę. Ostatnią warstwę można posypać kakao lub cynamonem. Schłodzić.

Przepis Katarzyny Skuty

Deser kawowy w pucharku

Deser kawowy w pucharku. Fot. Stanisław Romek Składniki: 2 serki homogenizowane

2 jajka

1/2 szklanki cukru

żelatyna4

300 ml gorącej wody

1 opakowanie bitej śmietany + mleko

kawa rozpuszczalna

kakao

Wykonanie

W pierwszej kolejności rozpuszczamy łyżkę żelatyny w gorącej wodzie, dokładnie mieszamy i pozostawimy do wystudzenia.

Teraz robimy masę. Miksujemy serki z cukrem i żółtkami. Teraz ubijamy pianę z białek i dodajemy do masy, potem ostudzoną żelatynę i na końcu bitą śmietanę. Trochę bitej śmietany zostawiamy do dekoracji.

Gotową masę rozdzielamy do miseczek na 3 równe części – pierwszą miseczkę pozostawiamy jak jest, do drugiej dodajemy 1 łyżeczkę kawy rozpuszczonej w niewielkiej ilości wody i dokładnie mieszamy, do trzeciej dajemy to samo co wcześniej + trochę kakao, aby podkreślić bardziej kolor i smak. Jeżeli ktoś chce mieć bardziej intensywne smaki i kolory to może dorzucić więcej kawy i kakao.

Gotowe masy wlewamy po kolei do przygotowanych szklanek czy pucharków. Zaczynamy od najjaśniejszej części, aby na końcowej ciemnej dać kontrast bitej śmietany.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Deser z granatem, galaretką i mascarpone

Deser z granatem, galaretką i mascarpone. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 1 opakowanie galaretki truskawkowej

300 ml śmietany 30%

2 łyżki cukru pudru

200 g serka mascarpone

1 granat

½ puszki mandarynek

Wykonanie:

Galaretkę rozpuścić w 1,5 szklanki wrzątku. Wylać na płaskie naczynie i odstawić do stężenia. Stężoną galaretkę pokroić w kostkę.

Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno z cukrem pudrem. Dodać serek mascarpone i razem zmiksować. Mandarynki odsączyć z zalewy. Granat obrać z błonek.

Do salaterek przygotowanych z grejpfrutów (albo zwykłych) nakładać naprzemiennie porcję kremu, galaretki oraz owoców. Deser przed podaniem schłodzić w lodówce.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Deser z serkiem mascarpone, biszkoptami i bitą śmietaną

Deser z serkiem mascarpone, biszkoptami i bitą śmietaną. Fot. Paweł Epler Składniki kilka okrągłych biszkoptów

szklanka bitej śmietany

szklanka mascarpone

filiżanka mocnej kawy z cukrem (schłodzonej)

pestki z jednego owocu granatu lub inne dowolne owoce

kakao do posypania

Wykonanie

Przygotować naczynia, w których będziemy układać deser. Efektownie prezentuje się w szklanych pucharkach lub szklankach.

Bitą śmietanę wymieszać z mascarpone. Biszkopty namoczyć w kawie (nie rozmoczyć) i ułożyć na dnie pucharków. Na biszkopty wyłożyć bitą śmietanę z mascarpone i pestki granatu lub inne owoce.

Czynność powtarzać aż do wypełnienia naczynia. Posypać kakao, schłodzić w lodówce (2 godziny) i podawać.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga Lady Kitchen

Deser tiramisu w pucharku

Deser tiramisu w pucharku. Fot. archiwum Składniki 4 jaja M lub L

4 żółtka z jaj M lub L

120 g cukru pudru

pasta waniliowa

1000 g serka mascarpone

paczka biszkoptów typu Ladyfinfers

350 ml zaparzonej mocnej kawy (najlepiej esspresso)

25 ml likieru amaretto

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

szczypta soli

Wykonanie tiramisu

Jajka w skorupkach przelewamy wrząca wodą. Zaparzamy kawę, lekko ja studzimy, a następnie do ciepłej kawy wlewamy Likier Amaretto i odstawiamy do wystygnięcia. Oddzielamy żółtka od białek, do jednej miseczki 8 żółtek, a do drugiej - 4 białka.

Wszystkie 8 żółtek ubijamy na puszystą i jasną masę razem z cukrem pudrem. Na początku (przez około 3 minuty, do momentu, kiedy masa zrobi się ciepła) ubijamy na żółtka na parze w misce postawionej na garnek z gorącą wodą, następnie ściągamy miskę z pary i ubijamy dalej standardowo na blacie do uzyskania jednolitej konsystencji. Na koniec dodajemy do smaku pasty waniliowej.

Kolejnym krokiem jest dodawanie porcjami serka mascarpone do masy z jajek - dodajemy po trzy łyżki, w krótkich odstępach czasowych. Mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Następnie 4 białka ubijamy (ze szczyptą soli) na sztywną pianę. Ważne jest, by białko było starannie oddzielone, bez odrobinki żółtka. Pozwoli to uzyskać idealną pianę. Pod koniec wykonujemy „test ubicia” - czyli odwracamy miskę do góry dnem i jeśli piana nie wylatuje, to znaczy że jest dobrze ubita.

Delikatnie mieszamy łyżką pianę z białek z masą z żółtek i serka mascarpone, do połączenia się składników.

Przygotowujemy pucharki lub kieliszki na blacie. Bierzemy ostudzona kawę i szybko (na 2 sekundy) zanurzamy w niej biszkopty z dwóch stron. Ważne, by ich nie rozmoczyć, a tylko nawilżyć. Nawilżone biszkopty od razu układamy w ozdobnym naczyniu - najlepiej po trzy sztuki.

Ścieramy na tarce gorzką czekoladę. Trochę zostawiamy do posypania dekoracyjnego całego deseru, a resztę wsypujemy na spód pucharka.

Na biszkopty i czekoladę wykładamy wcześniej przygotowaną puszystą masę jajeczno-serową i posypujemy dla ozdoby gorzką czekoladą. Tiramisu gotowe!

Deser trójwarstwowy z truskawkami

Deser trójwarstwowy z truskawkami. Fot. Anna Cyganik-Idęć Składniki galaretka truskawkowa

400 g serka homogenizowanego truskawkowego

400 g truskawek

2 łyżki cukru

4 łyżeczki żelatyny

bita śmietana (opcjonalnie)

Wykonanie

Galaretkę zrobić według przepisu z opakowania zmniejszając ilość wody do 400 ml, żeby lepiej się ścięła. Wylać ostudzoną galaretkę do pucharków i ułożyć je pochyło w lodówce, do całkowitego stężenia. Po kilka godzinach, lub po całej nocy zabrać się za przygotowanie kolejnej warstwy. Dwie łyżeczki żelatyny rozpuścić z 3-4 łyżkami gorącej wody. Odstawić na chwilę do wystudzenia. Gdy żelatyna się ochłodzi (nie może być ścięta) zmiksować ją z serkami homogenizowanymi. Nałożyć serek do pucharków przechylając je w drugą stronę. Odstawić do lodówki do całkowitego stężenia.

Gdy druga warstwa zastygnie umyć truskawki, usunąć szypułki i zmiksować z dwiema łyżkami cukru. Podgrzać 100 ml wody i rozpuścić w niej 2 łyżeczki żelatyny. Truskawki zmiksować razem z syropem żelatynowym. Owoce wyłożyć do pucharków, które tym razem możemy już postawić pionowo.

Gdy deser zastygnie można go ewentualnie ozdobić rozetką bitej śmietany.

Z podanych składników można wykonać od 4-6 porcji deseru w zależności od tego jakiej wielkości mamy pucharki. Podobny deser możemy przygotować z brzoskwiń, ananasów, czy owoców leśnych.

Przepis Anny Cyganik-Idęć

Szybki deser tiramisu

Szybki deser tiramisu. Składniki: 250 g serka mascarpone

1 opakowanie Mascarpino - mix do mascarpone Delecta

okrągłe biszkopty

filiżanka zaparzonego espresso

30 ml amaretto

175 ml zimnego mleka

4 płaskie łyżki kakao

Wykonanie

Na początek zmiksować mix do mascarpino z serkiem mascarpone i mlekiem. Nałożyć trochę kremu do pucharków. Następnie wymieszać espresso z likierem amaretto. Po dokładnym wymieszaniu czas na biszkopty, które zanurzyć we wzmocnionym espresso i ułożyć na kremie. Posypać całość kakao i nakładać kolejne warstwy, aż do wyczerpania składników.

Prawda, że mało skomplikowane? Smacznego! Polecamy!

