Ciasta drożdżowe jak u babci. Jak one to robiły? Zdradzamy sprawdzone przepisy na placki drożdżowe jak dawniej

Jak one to robią, że ich placki drożdżowe zawsze są rewelacyjne, a zapach pieczonego ciasta unosi się w całym domu? Babcia – Gordon Ramsay w spódnicy i Magda Gessler w jednym! Mistrzyni ciasta drożdżowego. Niedościgniony ideał tego słodkiego wypieku, kapuśniaczków, pampuchów i drożdżówek! Odkrywamy tajemnicę! Zobacz sprawdzone przepisy na drożdżowe jak dawniej!

Rewelacyjne ciasto drożdżowe w wykonaniu babci to niedościgniony ideał, zaś receptury jak je przygotować przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Idealnie wyrośnięte ciasto drożdżowe jest pulchne i lekkie.

Gdy już się nauczymy robić takie właśnie ciasto – otworzą nam się drzwi do tworzenia najróżniejszych wypieków: od słodkich bułeczek po chałki, na pysznych ciastach drożdżowych z owocami skończywszy. A do tego jeszcze pampuchy, rogaliki i domowe drożdżówki!

Ciasto drożdżowe jak u babci – przepis podstawowy

Przepisem na „drożdżowe” podzieliła się z nami Marta Góra z Krakowa. - Przepis jest w rodzinie od pokoleń. Sekretem udanego ciasta jest długie wyrabianie. Tu nie ma kompromisów – jeżeli przygotowujemy ciasto drożdżowe z kilograma mąki – zagniatamy godzinę! - zdradza nasza Czytelniczka. Składniki 1 kg mąki

4 jaja (3 żółtka + 1 całe jajo)

szklanka cukru

niecałe 0,5 l mleka

10 dag drożdży

15 dag masła

cukier waniliowy

rodzynki, skórka pomarańczowa

Wykonanie ciasta drożdżowego

Rozczyn zrobić rozcierając w garnku drożdże z niewielką ilością cukru i mleka. Przysypać lekko mąką i czekać aż dobrze urośnie. Widać to po pęknięciach mąki.

Resztę mleka z cukrem, cukrem waniliowym i masłem podgrzać do rozpuszczenia się cukru i roztopienia masła. Ostudzić, ale nie wyziębić. Do mąki dać szczyptę soli, jajko i żółtka, wlewać wyrośnięty rozczyn i zarabiać ręką dodając po troszeczku mleko z masłem i cukrem. Dodać bakalie. Wyrabiać dotąd, aż ciasto zacznie odstawać od ręki. Z przekazów rodzinnych: 1 kg mąki – 1 godzina. Po wyrobieniu ma wyrosnąć w misce, potem włożyć do wysmarowanej formy (1/3 wysokości) i ma raz jeszcze wyrosnąć. Piec do suchego patyczka.

Zaczyn drożdżowy – sekret udanego ciasta

Nie ma ciasta drożdżowego bez zaczynu. Przepis jest w zasadzie jeden.

- Ale należy jednak patrzeć ile mąki, cukru i drożdży jest w danym przepisie i z tych ilości uszczknąć nieco do zaczynu – mówi Aleksander Zachuta, kucharz i Małopolski Ambasador Smaku.

Podpowiada też, jak zrobić dobry zaczyn: Weź odpowiednie naczynie np. miskę

Wkrusz do niej 15 gramów drożdży

Dolej ok. 50 ml ciepłej wody lub mleka

Dodaj łyżkę lub dwie mąki

Dodaj 1 płaską łyżeczkę cukru

Wymieszaj.

Odstaw zaczyn w ciepłe i nieprzewiewne miejsce. W ciągu 15-20 minut drożdże powinny pięknie wyrosnąć. Powstanie taka delikatna pianka na górze i zaczyn zwiększy swoją objętość nawet dwukrotnie. Drożdże są gotowe do dodanie do mąki.

Ach te pampuchy, czyli drożdżowe bułeczki na parze!

Chyba nic nie kojarzy się nam tak bardzo z babcią i drożdżami jak parowańce, czyli drożdżowe bułki na parze – inaczej pampuchy. Można je serwować ze słodkim dodatkiem – dżemem lub owocami, ale też w wersji wytrawnej – np. z gulaszem. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Iwony Borowiec. Pampuchy. Fot. Iwona Borowiec Składniki na około 15 sztuk

1/2 kg mąki

1 jajko

5 dag drożdży

2 łyżki cukru

szczypta soli

250 ml mleka Wykonanie pampuchów

Z jednej łyżki cukru, drożdży i pół kubka mleka zrobić rozczyn. Odstawić do wyrośnięcia. W dużej misce zmieszać mąkę, sól, jajko, cukier, wlać rozczyn i dolać resztę mleka. Dokładnie wymieszać łyżką (ok. 5 minut), posypać z wierzchu delikatnie mąką, przykryć ściereczką, odstawić do wyrośnięcia (ciasto będzie rzadkie).

Gdy ciasto wyrośnie, oprószyć dłonie mąką, urywać po kawałku ciasta i formować kulę. Każdą oprószyć dodatkowo mąką.

Na duży garnek położyć czystą ściereczkę i obwiązać sznurkiem. Nie napinać zbyt mocno materiału - może być lekki dołeczek. Wlać do środka wody i doprowadzić do wrzenia. Przygotować miskę o takiej wielkości, aby można nią było przykrywać garnek.

Układać na ściereczce po 4 parowańce, przykryć miską i parować około 6-7 minut (woda cały czas musi się gotować). Podawać z karmelem lub sosem mięsnym.

