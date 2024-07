Doda pokochała Łącko i góry. Wraz z z ukochanym Dariuszem Pachutem i psem wybrała się na wieżę widokową w Gorcach

Doda często odwiedza Sądecczyznę a nawet Gorce

Para już jakiś czas temu postanowiła zachować prywatność, choć nie dodają już wspólnych zdjęć to można zauważyć, że spędzają razem czas. Zdradzają ich relacje. W tym piesek Wolfi, który Jeszcze jakiś czas temu wiele osób uwierzyło, że sportowiec i piosenka rozstali się. Ich relacja układa się bardzo dobrze z dala od błysków fleszy. Doda coraz częściej przyjeżdża do rodzinnej miejscowości Dariusza. Stamtąd mają idealne miejsce wypadowe w góry. Jest Beskid Sądecki i jego atrakcje oraz Gorce.

W długi weekend majowo- czerwcowy para wybrała się m.in. na wycieczkę w Gorce. Dotarli na więżę widokową na Gorcu w gm. Ochotnica Dolna. To wspaniałe miejsce z pięknymi panoramami. Choć piosenkarka nie dodała żadnej relacji, to zrobił to jej partner, a kadrze jak zawsze pojawił się maleńki piesek Wolfi.