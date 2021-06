NOWE Nowy Sącz/Powiat Nowosądecki. Jakie atrakcje czekają mieszkańców miasta i regionu w najbliższy weekend? [ZDJĘCIA]

Najbliższy weekend (25 - 27 czerwca) zapowiada się w Nowym Sącza całkiem interesująco. Wielbiciele kuchni z różnych stron świata mają do wyboru dwa zloty foodtrucków (w Nowym i Starym Sączu), z kolei osoby lubiące dobrą muzykę mogą wybrać się do Parku Strzeleckiego na inaugurację akcji "Bezpieczne wakacje", bądź wybrać się do Krynicy - Zdrój, by posłuchać Darii Zawiałow. Także fani klimatów folkowych znajdą coś dla siebie, wystarczy wybrać się na Biesiadę Karpacką do Miasteczka Galicyjskiego. Zapraszamy do obejrzenia naszych zdjęć z propozycjami na nadchodzący weekend.