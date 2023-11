Ojciec zawsze mu powtarzał: Przydaj się, Arnoldzie! [SPORTOWA PÓŁKA]

Jestem w takim wieku, że o Schwarzeneggerze usłyszałem już w czasach, gdy był praktykującym kulturystą. Jednym z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszym, a już na pewno najsławniejszym. Dziś, gdy niemal na każdym rogu funkcjonują kluby fitness, a dbanie o dobry wygląd jest w dobrym tonie, może wydawać się dziwne, że były czasy, gdy nawet sportowcy stronili od siłowni, a kulturyści byli postrzegani jak dziwaki z obsesją na punkcie mięśni. I to właśnie Mr. Universe był jednym z tych, którzy zrobili najwięcej, by uzmysłowić przeciętnemu odbiorcy, iż kulturystyka to sport, który wymaga nie mniej wysiłku, niż każda inna dyscyplina.

Wszystko, co mówi na temat swojej sprawczości Arnold Schwarzenegger, sprowadza się do motta: „Macie tylko siebie i nikt inny was nie uratuje”. Brzmi dość zatrważająco, chyba że zaraz doda się zdanie interpretacji: „Jesteście wszystkim, czego potrzebujecie”.

To było jeszcze nic. Długo nie mogłem wyjść z podziwu, gdy jako Conan i Terminator zaczął robić karierę w Hollywood, ale ponieważ wcielał się w role mięśniaków, było to wytłumaczalne. To, czym naprawdę mi zaimponował, wydarzyło się wiele lat później, gdy postanowił zawalczyć - skutecznie! - o posadę gubernatora Kalifornii.

Gdy teraz czytam jego siedem zasad lepszego życia, wiem, że za co by się nie wziął, zapewne doszedłby do celu. Nie zrozumcie mnie źle - to wcale nie znaczy, że bez wysiłku i bez porażek. Tylko osobom, które boją się spróbować wejść na nieznany grunt wydaje się, że tym, którzy osiągają sukces, przychodzi on łatwo.

„Przydaj się. Siedem zasad lepszego życia”. Autor: Arnold Schwarzenegger. Tłumaczenie: Paweł Bravo, Piotr Grzegorzewski, Marcin Wróbel. Wydawnictwo: W.A.B. Grupa Wydawnicza Foksal. Data wydania: 8 listopada 2023 roku. Liczba stron: 285. Cena okładkowa: 69,99 zł.