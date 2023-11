Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 05.11.2023

Przejdź do galerii i zobacz modne kolory i stylizacje paznokci na jesień 2023. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Jaki kolor paznokci na jesień 2023?

Modne wzory paznokci na jesień

Ciemne kolory i kolory ziemi to nie jedyny trend w stylizacjach paznokci na jesień 2023. Modne będą również brokatowe zdobienia, delikatne fale i neutrals nails czyli stonowane odcienie beżu, brązu, szarości.

Manicure hybrydowy – co będzie nam potrzebne?

Jeśli w wybranym przez Ciebie zestawie brakuje, któregoś z potrzebnych elementów, możesz dokupić go osobno. Pamiętaj jednak o zasadzie, żeby podstawowe produkty były od jednego producenta. Co zatem może przydać się oprócz podstawowych elementów? Przedstawiamy listę produktów, które przydadzą się do wykonania manicure hybrydowego: