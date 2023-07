Policjanci w każdym tygodniu przeprowadzają akcję "Nielegalne wyścigi". A w Krakowie funkcjonuje legalny tor do szybkiej jazdy autami Aleksandra Łabędź

Jak informuje krakowska policja, w 2023 roku na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości przeprowadzono 28 dwudniowych działań pod kryptonimem "Nielegalne wyścigi". Tego typu działania organizowane są przez funkcjonariuszy w każdym tygodniu.

Nocne wyścigi na krakowskich ulicach to zmora tego miasta. Kierowcy sprawdzają swoje zdolności, a także możliwości sportowych samochodów w centrum Krakowa, jak również na jego obrzeżach. Anna Wolak-Gromala z Zespołu Prasowego KMP w Krakowie tłumaczy, że w trakcie jednej interwencji w sprawie tzw. "nielegalnych wyścigów" funkcjonariusze ujawniają nawet 30-40 pojazdów. Częściej jednak są to kilkuosobowe grupy. Policjanci przypominają, że w Krakowie nie odbywają się żadne imprezy czy zawody tego typu oraz, że na terenie miasta funkcjonuje legalny tor do jazdy na ul. Rzepakowej.