Regulamin konkursu "Podróż pociągiem – dziecięce wspomnienia”

Art.1 Postanowienia Ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Polska Press Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, BDO: 000020115 (dalej: „Organizator”). Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.Konkurs rozpoczyna się dnia 24.09.2021 r. o godz. 8:00:00, a kończy się dnia 28.09.2021 r. o godz. 23.59.59 czasu polskiego.

3.Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika Zadania Konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie otwarte: „Napisz, jakie masz wspomnienia z dzieciństwa związane z podróżą pociągiem?” i opublikowania jej w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage-u Organizatora: www.facebook.com/gazetakrakowska

Art.2 Uczestnicy i zasady Konkursu

1.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść;

b)ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d)posiada konto w serwisie Facebook zgodne z Regulaminami tego serwisu;

e)zapoznała się z Naszą polityką prywatności podstępną pod linkiem www.prywatnosc.polskapress.pl

f)wykona Zadanie Konkursowe.

3.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w Art.2 ust. 2 Regulaminu. Zarejestrowane osoby, które nie spełniają warunków powyższych nie są Uczestnikami Konkursu i zostają z niego automatycznie wykluczone.

4.Zadanie konkursowe nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych oraz zawierać danych osobowych innych niż Uczestnika Konkursu.

5.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

6.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

7.Celem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego, które polega na odpowiedzi na pytanie otwarte: „Napisz, jakie masz wspomnienia z dzieciństwa związane z podróżą pociągiem?” i opublikowania jej (w trakcie trwania Konkursu) w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage-u Organizatora: facebook.pl/gazetakrakowska

8.W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

9.Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza w ramach Zadania Konkursowego, jeśli narusza on obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa, w tym dobra osobiste, osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Zadań konkursowych (w tym zdjęć, filmów oraz haseł i komentarzy), które:

a)są obraźliwe;

b)nawołują do agresji;

c)obrażają osoby trzecie;

d)zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

e)obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

f)są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;

g)przyczyniają się do łamania praw autorskich;

h)propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;

i)propagują nadmierne spożywanie alkoholu;

j)zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;

k)zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;

l)zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);

m)są niestosowne w kontekście informacji o chorobie lub śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

n)w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.