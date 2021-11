Różaniec jako praktyka funeralna Sądecczyzny. Park Etnograficzny zaprasza

Jak informuje Sądecki Park Etnograficzny, wspomniana książka jest efektem wywiadów terenowych autora, Kamila Basty, przeprowadzanych na Sądecczyźnie w 2019 roku. Rozmowy rzucają nowe światło na kwestię obrzędowości rodzinnej oraz sposobów przeżywania i „konstruowania” polskiego katolicyzmu.

W trakcie spotkania prowadzonego przez etnograf Marię Magdalenę Kroh odbędzie się rozmowa z autorem Kamilem Bastą, która będzie przeplatana koncertem pieśni pogrzebowych „Bije pierwsza godzina… Przy pogrzebie” w wykonaniu zespołu „Vox Angeli”.

Maria Magdalena Kroh jest autorką wielu publikacji m.in. „Kumosia kumosi gorzołeckę nosi. Zwyczaje narodzinowe i pogrzebowe w Podegrodziu”.

„Publikacja Kamila Basty jest wydawnictwem z zakresu współczesnej etnologii i antropologii kulturowej, dotyczącym zwyczaju wykonywanego przed pogrzebem. Praktyka będąca przedmiotem zainteresowań badawczych polega na gromadzeniu się rodziny, sąsiadów i przyjaciół zmarłego na wspólnotowej modlitwie i śpiewie pieśni w intencji jego duszy. Doniosłą rolę pełni w niej osoba prowadząca modlitwy, zwana przewodnikiem lub śpiewakiem, która dzięki swojej działalności urasta do roli lidera lokalnej społeczności. Zwyczaj opisywany w publikacji wywodzi się z tradycji i zwany jest potocznie „Różańcem”. „Różańce” w swojej substancji są polifoniczne, łączą wiele interesujących wątków badawczych, a także splatają to, co tradycyjne i współczesne” - czytamy na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.