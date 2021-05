Skrzyszów. Pirat drogowy zatrzymany pod Tarnowem. Motocyklista miał na liczniku blisko 180 km/h

W Skrzyszowie w terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 128 km/h

Motocyklowego pirata tarnowscy policjanci zatrzymali podczas rutynowej kontroli w Skrzyszowie. Kierowca "ścigacza" w terenie zabudowanym rozpędził swój jednoślad do 178 km/h.

Okazało się, że motocyklista ma jedynie prawo jazdy na samochód, a nie posiada uprawnień na motocykl. Do domu musiał wracać pieszo, stracił też uprawnienia do kierowania samochodami. Dodatkowo ukarano go 10 punktami karnym i mandatem w wysokości tysiąca złotych.