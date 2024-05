Sławomir Peszko i Michał Pazdan gośćmi finału Pucharu Tymbarku w Małopolsce. Tygryski Chełmek i Lider Nowy Sącz z pojadą do Warszawy. WIDEO

W rywalizacji w Wadowicach rywalizowało łącznie 115 drużyn, które przeszły eliminacje powiatowe. W w pierwszym dniu turnieju rywalizowały drużyn U-10 i U-12 chłopców oraz U-8 dziewczynek.

Rywalizację blisko 1200 młodych piłkarzy śledzili znakomici futboliści lat minionych, reprezentanci polski. Swój przyjazd zapowiedzieli uczestnicy mistrzostw świata i Europy: Sławomir Peszko, Michał Pazdan, Zdzisław Kapka, reprezentanci kraju: Stanisław Sobczyński i Marek Motyka. Zapowiedzieli się też w Wadowicach znakomici wiślacy: Paweł Brożek, Piotr Skrobowski czy Dariusz Marzec. W imieniu Wojewody Małopolskiego w uroczystym otwarciu turnieju wziął udział Maciej Ostrowski, pełnomocnik ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, z adresem do uczestników zmagań.

Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku to nie tylko doskonała okazja do zabawy w atmosferze sportowego święta dla zawodników, trenerów i kibiców, ale również szansa na odkrycie talentów w początkowym etapie ich piłkarskiej pasji. Boiskowe zmagania śledzą trenerzy grup młodzieżowych MZPN oraz szkoleniowcy PZPN, edukatorzy MAMO, skauci ligowych klubów. Dzieci, które wyróżnią się swoimi umiejętnościami, trafiają do trenerskich notesów i mogą liczyć na zaproszenie na zgrupowanie Akademii Młodych Orłów, a w przyszłości również powołanie do reprezentacji Polski różnych kategorii wiekowych, do szkolenia w profesjonalnych akademiach.