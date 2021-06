Sprostowanie

"Nieprawdziwe pozostają sugestie zawarte w treści artykułu pt. "Kraków. Wysypisko odpadów w środku osiedla. Mieszkańcy w szoku", opublikowanego w portalu internetowym "dziennikpolski24.pl" oraz www.gazetakrakowska.pl w dniu 23 czerwca 2021 r.", jakoby Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie wyraziła zgodę dla urządzenia na terenach osiedla Oświecenia w Krakowie, w pobliżu bloku nr 39, "wysypiska odpadów budowlanych", względnie jakoby Spółdzielnia tolerowała składowanie odpadów bez jej zgody oraz sprzecznie z przepisami prawa. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" w Krakowie informuje, że na terenie osiedla Oświecenia w Krakowie kontynuowane są prace przez MPEC S.A. - "Realizacja II etapu sieci wysokiego parametru" mające na celu podłączenie w szeregu budynków wielorodzinnych centralnej ciepłej wody użytkowej o czym Spółdzielnia szczegółowo poinformowała mieszkańców między innymi na stronie internetowej oraz Facebooku Spółdzielni. Podłączenie centralnej ciepłej wody użytkowej pozwoli wyeliminować zainstalowane łazienkowe piecyki gazowe w mieszkaniach znajdujących się w ww. budynkach, tym samym istotnie zwiększając bezpieczeństwo ich mieszkańców. Teren składowy dla ww. inwestycji został wyznaczony przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Oświecenia" w porozumieniu z MPEC S.A. i znajduje się na działce stanowiącej wyłączne mienie Spółdzielni przy parkingu budynku Oświecenia 45 oraz w sąsiedztwie nieruchomości os. Oświecenia 39. Na czas prowadzonych robót tj. do końca października 2021 r. inwestor, tj. MPEC S.A. będzie składował materiały z demontażu konstrukcji kanałów ciepłowniczych, a także urobku materiału ziemnego. W tym celu zostały również postawione trzy kontenery na odpady. Odpady wielkogabarytowe będą na bieżąco i sukcesywnie wywożone. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego przez MPEC S.A. Nadmienić należy również, iż w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, w zawartym porozumieniu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Oświecenia" w Krakowie a MPEC S.A., zobowiązano Inwestora do ogrodzenia i zabezpieczenia ww. terenów składowych przed wejściem osób postronnych"

