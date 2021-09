Stary Sącz. Jutro rusza Jesienny Festiwal Teatralny. 25. edycja potrwa aż trzy tygodnie

25. Jubileuszowy Jesienny Festiwal Teatralny rozpoczyna się w Starym Sączu już we wtorek 28 września. Dwadzieścia trzy odsłony festiwalu miały miejsce w Nowym Sączu. W 2020 r Organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu tego renomowanego, cenionego przez miłośników teatru wydarzenia do Starego Sącza.

Pierwszym spektaklem, który zostanie zaprezentowany podczas festiwalu jest „Dziwna Para” Teatru Gudejko. Bilety na oba inauguracyjne spektakle zostały wprawdzie w komplecie wyprzedane, ale już następnego dnia na deskach starosądeckiego Sokoła zostanie zaprezentowane „LOTTO” z tego samego teatru, w reżyserii Macieja Wojtyszko i na ten spektakl ciągle można kupić bilety.

- Jest to prawdziwa gratka bowiem na deskach starosądeckiego Sokoła zobaczymy znakomitą grę niezwykle popularnych aktorów: Magdaleny Wójcik, Joanny Kurowskiej, Edyty Herbuś, Radosława Pazury, Roberta Wabicha i Andrzeja Popieli. Co więcej to właśnie w Starym Sączu będzie miała miejsce premiera tego spektaklu, co dodaje środowemu wydarzeniu szczególnego smaczku – zachwalają organizatorzy.