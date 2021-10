Stary Sącz. Sprawca tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie nastolatki, usłyszał akt oskarżenia. Grozi mu do 8 lat więzienia

Sprawca wypadku znacznie przekroczył prędkość. Na odcinku drogi krajowej nr 87 w kierunku Nowego Sącza jechał 128 km/h przy dopuszczalnej 90 km/h.

- Prędkość nie zapewniała mu możliwości panowania nad pojazdem i była nieadekwatna do warunków drogowych, kierowca następnie ominął wysepkę z lewej strony, gwałtownym manewrem starał się powrócić na swój prawy pas ruchu, czym doprowadził do zaburzenia toru ruchu kierowanego pojazdu, przez co stracił panowanie i wjechał na lewą połowę jezdni, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem marki Seat - informuje prokurator Leszek Karp, rzecznik prasowy prokuratury.