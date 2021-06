Strażacy ruszyli na pomoc rannej rowerzystce zanim zaalarmowano ich o wypadku Stanisław Śmierciak

W Nowym Sączu strażacy ruszyli na pomoc rowerzystce potrąconej przez samochód zanim ktokolwiek z uczestników wypadku lub jego świadków zdążył sięgnąć po telefon, by zaalarmować służby ratownicze. To przykre zdarzenie przed siedzibą Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dostrzegła bowiem przez okno aspirant sztabowa Krystyna Ogorzałek, pełniąca służbę oficera dyżurnego w sądeckim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa PSP i natychmiast poderwała do akcji jeden z zastępów. Wezwała również karetkę Pogotowia Ratunkowego.