Tarnów. Autobus tarnowskiego MPK będzie zatrzymywał się na przystanku w Woli Rzędzińskiej. To efekt porozumienia miasta z gminą Tarnów

Autobus linii nr 31 kursuje między Szpitalem św. Łukasza, a Górą św. Marcina przez centrum miasta. Codziennie przejeżdżał również obok przystanku Wola Rzędzińska - Przejazd PKP, ale nie zatrzymywał się by zabrać z niego oczekujących na transport pasażerów. Spowodowane to było zerwaniem umowy miasta z okolicznymi gminami na obsługę podmiejskich linii autobusowych.

- Autobus nie mógł się zatrzymywać na przystanku, który znajduje się poza obszarem miasta. Na przeszkodzie stały względy formalne - zaznacza Wiesław Kozioł z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Skorzystają mieszkańcy Woli Rzędzińskiej i tarnowianie

Od pierwszego sierpnia to się jednak zmieni. Miasto zawarło porozumienie, w ramach którego autobus linii nr 31 będzie zabierał pasażerów z przystanku w Woli Rzędzińskiej. Dotyczy to kursów wykonywanych z Góry św. Marcina do Szpitala św. Łukasza oraz w odwrotnym kierunku.