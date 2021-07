Tarnów. Kierowca zjechał z jezdni na autostradzie i uszkodził pojazd, są utrudnienia w ruchu, 31.07.2021 [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w sobotę, 31 lipca ok. godz. 9 na 487 km w kierunku Rzeszowa, w rejonie węzła autostradowego Tarnów Zachód. Kierowca samochodu osobowego wjechał w pas rozdzielający. Ze wstępnych informacji wynika, że chciał uniknąć zderzenia z ciężarówką, która tuż przed nim rozpoczęła manewr wyprzedzania. W pojeździe doszło do uszkodzenia kół o studzienkę kanalizacyjną.

Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej (po dwa wozy bojowe z JRG Tarnów i JRG Brzesko oraz jeden z OSP Wierzchosławice). Na szczęście nikt nie ucierpiał. W rejonie zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Sprawę wyjaśnia policja.

