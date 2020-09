Trzetrzewina. Ruszyła budowa domu dla matki samotnie wychowującej siedmioro dzieci

Przed weekendem Anna Pych, prezeska Fundacji Będzie Dobrze oraz Tomasz Strachanowski, członek zarządu symbolicznie wbili łopaty w plac budowy domu dla rodziny Górka w Trzetrzewinie. Chwilę później prace ruszyły pełną parą.

- Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko uda nam się zacząć ten projekt. W lipcu zaczęliśmy zbiórkę funduszy i materiałów budowlanych. Odzew był ogromny - przyznaje Anna Pych, prezeska starosądeckiej fundacji. - Dla nas to pierwszy taki projekt, że budujemy dla kogoś dom. Tym bardziej cieszy nas to, że ludzie nam pomagają, a właściwie to pomagają pani Dorocie i jej dzieciom.

Historia Doroty Góry i jej rodziny poruszyła wiele serc. To skromna kobieta, która nigdy nie wyciągała ręki po pomoc. Jeszcze dwa lata temu wspólnie z mężem planowała rozbudowę domu. Był jeden warunek. Mąż miał wyzdrowieć i wrócić do pracy, żeby odłożyć potrzebne środki.