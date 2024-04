Pożar doszczętnie strawił mieszkanie pani Marii. Sądeczanie pomogli je wyremontować

W nieco ponad miesiąc spalone mieszkanie zostało zamienione w przytulny dom dla kobiety, która od zawsze dażyła wszystkich miłością. Dom Pani Marii był zawsze otwarty dla każdego. Nie ma chyba osoby w okolicy, która nie zna życzliwej i zawsze uśmiechniętej kobiety. Jej dobra doświadczyło wiele osób, które gościły u niej na śniadaniu, kawie, pączkach, czy pierogach. Nie ma osoby, która wyszłaby od niej w złym nastroju, smutna czy głodna. Zawsze pozytywnie nastawiona do życia sama wielokrotnie przechodziła osobiste tragedie.

W mieszkaniu pojawiły się nowe meble, wyposażenie kuchni oraz łazienki.Mieszkanie zostało urządzone bardzo przytulnie, a udało się to dzięki pomocy mieszkańców miasta, którzy czynnie włączyli się w zbiórkę środków na ten cel.

Okoliczności pożaru

Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy bloku przy ul. Żółkiewskiego w Nowym Sączu. Ok. godz. 15.30, w piątek 15 marca doszło do pożaru mieszkania na parterze. Kłęby dymu było widać na klatce schodowej oraz wydostawały się na zewnątrz. Spłonęło mieszkanie pani Marii, 84-letniej kobiety, która w całej okolicy słynie z dobroci i wielkiego serca.

Piętro wyżej mieszka jej wnuczka z mężem, to oni wyczuli niepokojący zapach gorącego plastiku. Mężczyzna wziął klucze i pobiegł na dół sprawdzić, czy wszystko w porządku. Na klatce schodowej zauważył dym, którego źródłem było mieszkanie. Nie był w stanie dostać się do środka, był przerażony, że w środku może znajdować się babcia jego żony. Na szczęście udało mu się dodzwonić do kobiety, która w tym czasie była poza domem.