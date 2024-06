Trzy osoby poszkodowane w porannym wypadku w Izdebniku. Droga powiatowa jest całkowicie zablokowana Paweł Mocny

Zdjęcie poglądowe Pixabay

Na drodze między Izdebnikiem i Sułkowicami doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jak informuje dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Droga z Izdebnika do Sułkowic jest całkowicie zablokowana.