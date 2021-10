Ujazd, Bochnia. Zarzuty dla kierowcy ciągnika, który uczestniczył w wypadku z busem

Traktorzysta usłyszał zarzuty z art. 173 § 1 i § 3 kodeksu karnego.

- Dotyczą one spowodowania katastrofy w komunikacji skutkujący śmiercią jednej osoby i obrażeniami wielu osób - mówi Barbara Gądka, zastępca Prokuratora Rejonowego w Bochni.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia, których treści prokuratura nie ujawnia. Nie przyznał się do winy.

Za wspomniane czyny traktorzyście grozi do 10 i do 12 lat więzienia.

Do wypadku doszło na drodze powiatowej z Trzciany do Ujazdu we wtorek 19.10.2021 ok. godz. 8.10. Na łuku drogi bus fiat ducato mijał się z ciągnikiem rolniczym ciągnącym dwie niezaładowane przyczepy. W pewnym momencie doszło do zderzenia drugiej przyczepy z busem, w wyniku czego bus wpadł do rowu podobnie jak przyczepa. Fiatem ducato podróżowali wraz z opiekunem podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie. Ucierpieli wszyscy, podróżujący busem, a jedna osoba zmarła.