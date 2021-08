Ulewy w Małopolsce. Strażacy interweniowali kilkaset razy! Patrycja Dziadosz

Zalane ulice, piwnice, garaże oraz powalone drzewa - to skutki ulewnego deszczu przechodzącego w czwartek nad Małopolską. W wyniku gwałtownych opadów woda wdarła się także do szpitala im. J. Dietla w Krakowie. Podtopionych zostało wiele ulic. Ogromne korki utworzyły się m.in. na ulicy Opolskiej. Od rana do godz. 23 strażacy interweniowali ponad 800 razy, z czego około 500 wyjazdów dotyczy samego Krakowa.