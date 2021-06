W gminie Wolbrom zlikwidowano kolejny nielegalny salon gier hazardowych. To już kolejny "nalot" mundurowych w 2021 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za urządzanie gier na automatach grożą kary w wysokości 100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i posiadacz lokalu z automatami. Za organizowanie gier hazardowych - poza wysoką grzywną - grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.

- Policjanci prowadzą liczne kontrole nielegalnych punktów urządzania gier na automatach hazardowych. Działania te prowadzone są samodzielnie, jak również we współpracy z innymi instytucjami, walczącymi na co dzień z tym nielegalnym procederem. Od początku 2021 roku w powicie olkuskim policjanci wspólnie z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego przeprowadzili cztery kontrole, zabezpieczając 21 nielegalnych automatów przeznaczonych do gier hazardowych – zwraca uwagę Katarzyna Matras, rzecznik olkuskiej KPP.