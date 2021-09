Watykan pod wodą! Wielka niedzielna ulewa w gminie Kamienica Stanisław Śmierciak

Watykan to, obok Majochów i Brzęczków, jeden z górskich przysiółków we wsi Zbludza w gminie Kamienica, które po południu w niedzielę, 12 września 2021 r. zostały dosłownie zatopione przez wodę, po krótkotrwałej, ale bardzo gwałtownej i intensywnej ulewie. Potop ten na kilka godzin niemożliwym uczynił przejazd ważną w regionie drogą prowadząca z Limanowej przez Ostrą do Kamienicy.