Wielkie letnie wyprzedaże w popularnych sieciówkach odzieżowych i obuwniczych. Promocje nawet do 70%. Sprawdź, gdzie zaoszczędzić oprac.: Anna Nowak

Do wakacji został niecały miesiąc, a to oznacza, że w popularnych sieciówkach rozpoczął się sezon letnich wyprzedaży. Ceny obniżyły m.in. takie sklepy jak Reserved, Mohito, CCC, House, Cropp, Stradivarius oraz Carry. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie dokładnie zrobisz zakupy w promocyjnych cenach i ile wynoszą rabaty.