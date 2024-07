WYNIKI MATUR 2024. Kiedy i o której wyniki z matury? Jak je sprawdzić? Odpowiadamy

Matura 2024. Kiedy i o której abiturienci poznają wyniki?

Matura często nazywana jest egzaminem dojrzałości - i nie chodzi wyłącznie o wiek abiturientów. Otóż egzaminy maturalne podsumowują wiedzę zdobytą podczas wszystkich lat edukacji i mają znaczny wpływ na rekrutację na studia. To właśnie one w głównej mierze decydują o tym, czy przyszli studenci dostaną się na wymarzoną uczelnię i kierunek. Wszystkim uczniom zależy więc na tym, aby zdobyć jak najwyższy wynik.

Gdzie zobaczyć wynik matury? OKE wyniki matur

Jeśli maturzysta je zgubił, musi zwrócić się do szkoły z prośbą o wygenerowanie nowego zabezpieczenia lub kliknąć w pole "nie pamiętam hasła". Wówczas na e-mail wysłane zostanie nowe, wygenerowane przez system hasło. Co ważne, każdy ze zdających będzie miał możliwość wglądu do swojej pracy. Należy jednak wcześniej zgłosić taką chęć do OKE.

Wyniki matur - problemy z logowaniem

Zapewne każdy z uczniów będzie chciał jak najszybciej poznać wynik swojej matury. Może to spowodować przeciążenie systemu, ponieważ zbyt wiele osób będzie chciało zalogować się w tym samym czasie. Mogą pojawić się zatem trudności z zalogowaniem oraz opóźnienia w ładowaniu się strony. Nie należy jej co chwilę odświeżać - radzimy poczekać parę minut, aż strona się załaduje bądź w przypadku pojawienia się komunikatu 503 (Service Unavailable) jeszcze raz wejść na stronę i ponownie spróbować się zalogować.

Wyniki matury poprawkowej we wrześniu

Uczniowie, którzy do niej podejdą, otrzymają wyniki we wtorek 10 września 2024. Zaznaczmy, że do poprawy egzaminu dojrzałości mogą przystąpić te osoby, które nie zdały matury tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Ponadto muszą spełnić warunek, że przystąpiły do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z egzaminów nie został unieważniony.