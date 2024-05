Szalone krakowskie juwenalia sprzed lat. Tak kiedyś wyglądały studenckie korowody! Studenci zabawę mają we krwi. Od zawsze! Aleksandra Łabędź

Krakowscy studenci od zawsze uwielbiali dobrą zabawę. Juwenalia to kwintesencja studenckiego życia, a także największa impreza muzyczna w stolicy Małopolski. W tym roku wielkie studenckie święto odbywa się w dniach 13-19 maja. W czasie, gdy w Krakowie wyborowa zabawa już rozkręciła się na dobre, my wracamy wspomnieniami do tego, jak studenci świętowali kiedyś w Krakowie, w latach 60., 80. i 90.! Zdjęcia z naszego archiwum oraz zasobów Cyfrowego Thesaurusa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.