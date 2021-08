Wypadek Grybów. Samochód wypadł z drogi i dachował na osiedlu Biała Wyżna. 20-latek trafił do szpitala [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Wypadek w Grybowie na osiedlu Biała Wyżna. W poniedziałek ok. godz. 23.30 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na łuku drogi kierujący stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego doszło do dachowania. Pojazd finalnie wylądował w fosie. 20-letni kierowca został poszkodowany i trafił karetką do szpitala. Na miejscu prace prowadził patroli policji oraz strażacy