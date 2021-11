Wypadek miejskiego autobusu w centrum Nowego Sącza. Jedna osoba w szpitalu

W porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego, bo kwadrans przed godziną szesnastą, doszło w Nowym Sączu do wypadku z udziałem autobusu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z tym wielkim pojazdem zderzył się osobowy volkswagen pasat mający numery rejestracyjne powiatu nowosądeckiego (KNS).

Do wypadku doszło na Alejach Wolności, a wiec niemal w samym centrum miasta. Ponieważ w wypadku ucierpiało kilka osób, a jedna kobieta, pasażerka autobusu, wymagała pilnego przetransportowania do sądeckiego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego, to zarówno pojazdy uczestniczące w wypadku jak też wozy służb ratowniczych na dłuższy czas zablokowały bardzo ruchliwa ulicę.

To spotęgowało w piątkowe popołudnie, i tak wielkie o tej porze, zakorkowanie znacznej części centrum grodu oraz kilku ulic wylotowych, prowadzących m.in. w kierunku Krakowa,Tarnowa, Limanowej i Gorlic.