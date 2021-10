Wypadek na A4. Karambol pod Tarnowem. Autostrada w stronę Rzeszowa zablokowana! Do szpitala trafiło dwoje dzieci, w tym niemowlę

- Z policyjnych ustaleń wynika, że na feralnym odcinku doszło do dwóch kolizji i wypadku. Pierwsza miała miejsce o 18.30. - Następnie była druga kolizja, a na to najechał jeszcze jeden pojazd. W sumie w zdarzeniu brało udział pięć pojazdów, w tej chwili kwalifikujemy to jako dwie kolizje i jeden wypadek - informuje "Gazetę Krakowską" Katarzyna Cisło, oficer prasowa małopolskiej policji.