Wypadek pod Krakowem. Droga zablokowana. Kilka osób poszkodowanych, w tym dzieci w weku 3 i 6 lat

Jak informują służby, kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi w prawo. Samochód wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust. Po poszkodowanych uczestników wypadku przyjechało pogotowie, jedną osobę odtransportował śmigłowiec LPR.

- Ze wstępnych informacji wynika, że obrażenia nie zagrażają życiu żadnemu z uczestników wypadku. Mężczyzna trafił do szpitala w Olkuszu, kobieta najciężej ranna do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego została odtransportowana przez lotnicze pogotowie, a dzieci przewieziono do szpitala w Prokocimiu. Ich stan nie zagraża zdrowiu - informuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.