Wypadek pod Tarnowem. W Zabawie samochód ciężarowy przewrócił się i dachował poza jezdnią [ZDJĘCIA]

Samochód z kruszywem przewrócił się koło Radłowa

Do zdarzenia doszło ok. godz. 13.30 w Zabawie - w rejonie skrzyżowania DW 964 z drogą powiatową na Wietrzychowice. Ciężarówka przewróciła się do góry kołami i wylądowała poza jezdnią. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Kierujący samochodem ciężarowym jest pod opieką ratowników pogotowia.