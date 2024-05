Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94 koło Bochni, ciężarówka przewróciła się na jezdnię, 74-letni kierowca nie żyje

Śmiertelny wypadek ciężarówki na drodze krajowej nr 94 koło Bochni, 14.05.2024

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 94 w Łazach koło Bochni we wtorek 14.05.2024 ok. godz. 10:30.

Samochód ciężarowy przewrócił się na jezdnię i uderzył w drugi samochód ciężarowy, jadący drugim pasem. Niestety, 74-letni kierowca ciężarówki nie żyje.

Zablokowany został jeden pas drogi. Straż pożarna kierowała ruchem. Konieczne było wyciągnięcie pojazdu z rowu przy pomocy dźwigu.

Na miejsce zadysponowano dziesięć zastępów straży pożarnej (24 strażaków), m.in. specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego z Krakowa.

Jak na razie policja nie ustaliła, co było przyczyną wypadku. Możliwe, że nowych informacji dostarczą wyniki sekcji zwłok kierowcy.

