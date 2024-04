Proces Czesława K. o zabójstwo żony przedłuży się, obrona wystąpiła z nowym wnioskiem dowodowym

Proces Czesława K. ruszył pod koniec czerwca 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Tarnowie. Od początku toczy się z wyłączeniem jawności, z uwagi na dobro kilkuletniego syna małżeństwa K. Wiele wskazywało, że wyrok jest kwestią najbliższych tygodni, jednak ostatnio sytuacja uległa znaczącej zmianie.

– Na ostatniej rozprawie sąd uwzględnił wnioski dowodowe i dopuścił kolejny dowód na wniosek obrońcy. Wystąpił też do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o przedłużenie aresztu, bo przepis mówi, że jeżeli areszt trwa na granicy dwóch lat, wówczas to sąd apelacyjny, czyli wyższego rzędu jest właściwy do przedłużenia tymczasowego aresztowania – przekazała "Gazecie Krakowskiej" Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.