Piękne palmy wielkanocne znów ozdobiły Rynek w Lipnicy Murowanej. Konkurs Palm zorganizowano tam już po raz 65. Zobacz zdjęcia i wideo

Niedziela Palmowa 2024 w Lipnicy Murowanej, 24.03.2024

Autorem najwyższej w 2024 roku palmy jest 26-letni Andrzej Goryl z Lipnicy Górnej. Wykonał on drzewko o wysokości 27,43 m. W 2019 roku to on ustanowił niepobity ciągle rekord - 37,78 m.

Wyniki 65. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, 24.03.2024

Komisja Konkursowa w składzie: Bernadetta Błoniarz – etnolog, Monika Żołna- plastyk, Rafał Pajor – plastyk po obejrzeniu 64 palm zgłoszonych do konkursu, w tym: 1 palmy w kategorii palm najwyższych powyżej 22 metrów wysokości, 4 palm w kategorii palm wysokich od 14 do 22 metrów wysokości, 18 palm w kategorii palm średnich od 7 do 14 metrów wysokości oraz 41 palm w kategorii palm niskich od 3 do 7 metrów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: