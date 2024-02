Prokuratura sprawdza, czy w Brzesku dochodziło do wyłudzania opłat parkingowych na remontowanych ulicach

W Zimnodole pod Olkuszem w Małopolsce doszło do zabójstwa. 22 lutego 2024 roku odnaleziono ciało mężczyzny. Do szpitala trafiła kobieta. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo.

Mieszkaniec Brzeska wystąpił w tej sprawie pisemnie do burmistrza, a także przewodniczącej rady miejskiej. Złożył również zawiadomienie do prokuratury. - Kontrolerzy chodzili po tych parkingach, a mieszkańcy mieli wykupione karty mieszkańca za okres, kiedy nie powinni płacić. Dlatego skierowałem sprawę do prokuratury w związku domniemaniem popełnienia przestępstwa przez BOSIR - argumentuje Waldemar Stós.

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji stoi na stanowisku, że karty abonamentowe dla ulic Berka Joselewicza, Krótkiej i Legionów Piłsudskiego były sprzedawane, aby mieszkańcy tych ulic mieli zapewnioną możliwość postoju w strefie na ulicy sąsiadującej z tą remontowaną.

Odpowiedź z BOSiR do jednego z mieszkańców w sprawie opłat abonamentowych za parkowanie na remontowanych ulicach arch. Waldemara Stósa

W lutym na stronie internetowej zarządcy brzeskich parkingów pojawił się komunikat o tym, że do czasu zakończenia remontu ulic Berka Joselewicza, Krótkiej, Legionów Piłsudskiego zlokalizowane na nich parkingi są bezpłatne. - Pieniądze powinny zostać kierowcom zwrócone lub te 3 parkingi powinny zostać udostępnione jako bezpłatne przez 5,5 miesiąca, czyli okres, kiedy oszukiwano kierowców - uważa Stós. Zwrócił się do niego jeden z mieszkańców, który ma bilety postojowe za cały okres, w którym bezpodstawnie płacił za postój. Ich łączna wartość to ok. 2 tys. zł.